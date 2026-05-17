مصر.. إخلاء سبيل مؤلف مسلسل فخر الدلتا المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات

خبرني - قال محامي مؤلف مسلسل "فخر الدلتا" حسن علي، المتهم بالتحرش والتعدي على عدد من الفتيات، إن جهات التحقيق أمرت بإخلاء سبيل موكله بضمان محل إقامته.

وكشفت التحريات في واقعة اتهام مؤلف مسلسل فخر الدلتا بالتحرش والتعدي على عدد من الفتيات عن عدم ثبوت صحة الاتهامات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مؤلف مسلسل فخر الدلتا بعد اتهامات رسمية له بالتحرش والتعدي على عدد من الفتيات، قبل أن يتم حذف اسمه من على المسلسل.

ووجهت له جهات التحقيق اتهام التحرش ومحاولة هتك عرض فتيات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثارت هذه الأزمة غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ودعت الشركة المنتجة للعمل إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقه.

وعلى الصعيد الفني، تسببت هذه الأزمة في حالة من التخبط الإنتاجي الكبير داخل أروقة المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي.

ورغم إعلان الشركة المنتجة في وقت سابق تبرؤها التام من المؤلف واستجابتها السريعة لضغوط الرأي العام بحذف اسمه من تتر البداية، إلا أن الجمهور فوجئ ببقاء اسمه مدرجا على تتر النهاية في بعض الحلقات الأولى، مما أثار موجة من الانتقادات.

وتدارك القائمون على العمل هذا الخطأ الإنتاجي مع عرض الحلقة الخامسة من المسلسل، حيث جرى حذف اسم المؤلف نهائيا من تتر النهاية أيضا، ليختفي أثره تماما من العمل الفني كإجراء حاسم من الجهة المنتجة تضامنا مع الضحايا ولتجنب تصاعد حملات المقاطعة.