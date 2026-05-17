إنتاج أول فيلم روائي طويل لـ (ماشا والدب) بحلول عام 2028

خبرني - يستعد مبتكر مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "ماشا والدب"، أوليغ كوزوفكوف، لإنتاج أول فيلم روائي طويل أصيل يعتمد على هذه الشخصيات التي تحظى بشعبية كبيرة عالميا.

كان هذا التطور متوقعا بالنظر إلى النجاح الهائل الذي يحققه المسلسل؛ حيث تتجاوز شعبية "ماشا والدب" على منصة يوتيوب كل التوقعات، وأصبحت إحدى حلقاته الفيديو غير الموسيقي الأكثر مشاهدة على المنصة. وقد حصدت حلقة "ماشا والدب: وصفة للكارثة" أكثر من 4.6 مليار مشاهدة.

وقد ذكرت تقارير صحفية أن أوليغ كوزوفكوف متحمس جدّا لإنتاج هذا الفيلم، وقد قام بتأسيس استوديو دولي متخصص لإنتاج هذا الفيلم وأجزائه المستقبلية، تزامنا مع انطلاق سوق الأفلام في مهرجان كان السينمائي. ومن المتوقع أن يكتمل العمل على هذا الفيلم الروائي الطويل بحلول نهاية عام 2028.

تجدر الإشارة إلى أن الجمهور قد شاهد سابقا عناوين لـ "ماشا والدب" في دور السينما؛ إلا أن تلك التجارب لم تكن أفلاما روائية طويلة مكتوبة خصيصا كقصة واحدة متصلة للسينما، بل كانت عبارة عن "أفلام تجميعية" تضم مجموعة من الحلقات التلفزيونية والقصص القصيرة. وبناء على ذلك، سيُعد مشروع عام 2028 هو الأول من نوعه كفيلم سينمائي أصيل متكامل الشخصيات والأحداث.