فنان مصري يوضح لماذا طالب بوضع النساء مع كلاب الشوارع

خبرني - تراجع الفنان المصري محمد غنيم عن حدة منشوره الأخير الذي أثار جدلا واسعا، واعتبره الكثيرون مسيئا للسيدات وذلك بعد قرار نقابة المهن التمثيلية بإيقافه عن العمل.

وكان غنيم قد نشر تدوينة على "فيسبوك" طالب فيها بوضع النساء مع "كلاب الشوارع" في ملاجئ واحدة، مما فجر موجة غضب عارمة لم تهدأ حتى الآن، وأدى إلى إيقافه من قبل نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة وعدم تجديد تصريحه السنوي.

وقال الفنان المصري، في تصريحات لقناة محلية، إنه قام بتعديل صياغة منشوره فور إدراكه لسوء الفهم الذي رافق تصريحاته، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة لأي فئة مجتمعية.

وأوضح غنيم أن منشوره جاء في سياق انتقاد ظاهرة إطعام الكلاب الضالة بشكل غير منظم داخل بعض الأحياء السكنية، مشيرا إلى التداعيات الصحية والبيئية لهذه الممارسات.

واستشهد بخلفيته الطبية قائلا إن تراكم المخلفات وبقايا الطعام في الشوارع قد يؤدي إلى مشكلات صحية عامة وزيادة أعداد الكلاب الضالة.

ودعا الفنان إلى وضع آليات تنظيمية تراعي التوازن بين الرفق بالحيوان والحفاظ على الصحة العامة والسلامة البيئية.

ويأتي هذا التوضيح بعد قرار نقابة المهن التمثيلية المصرية بإيقافه عن العمل ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل، وعدم تجديد التصريح السنوي الخاص به، على خلفية ما اعتبرته النقابة إساءة لفظية بحق النساء.