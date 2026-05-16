اتهام حمو بيكا بسرقة فيلا وإتلاف محتوياتها في مصر

خبرني - حرر طبيب مصري محضراً ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، اتهمه فيه بسرقة محتويات فيلا مستأجرة وإتلاف بعضها وعدم سداد فواتير المرافق في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول أكتوبر بلاغاً من طبيب بشري، يبلغ من العمر 68 عاماً، بصفته وكيلاً عن كريمته مالكة فيلا داخل كمبوند بدائرة القسم، يتهم فيه مطرب المهرجانات بسرقة محتويات الفيلا وإتلاف بعضها.

وجاء في البلاغ أن مالكة الفيلا كانت قد أبرمت عقد إيجار مع مطرب المهرجانات حمو بيكا ومدير شركة للإنتاج الفني، لمدة 5 سنوات تبدأ من يناير (كانون الثاني) 2025، إلا أن الأخير تواصل مع والد المالكة طالباً إنهاء التعاقد وإخلاء الفيلا في مارس (آذار) 2026، قبل انتهاء مدة العقد.

وأضاف محرر البلاغ أنه عقب مغادرة المستأجر للفيلا، توجه لتفقدها، ليكتشف اختفاء عدد من المنقولات، إلى جانب وجود تلفيات بالحوائط والستائر وأدوات السباكة، فضلاً عن عدم سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة عام.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه حاول التواصل مع المشكو في حقه لإعادة المنقولات وإنهاء الأزمة بشكل ودي، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن شيء، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

وجارٍ إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لكشف الملابسات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.