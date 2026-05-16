ماسك يتمسك بأسهم (سبيس إكس) مع اقتراب الطرح العام

خبرني - أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه لا يعتزم بيع أي من أسهم شركة سبيس إكس، بالتزامن مع تقارير تفيد بأن الشركة تستعد لتقديم طلب إدراجها العام الأولي خلال الأيام المقبلة.

وقال ماسك في منشور عبر منصة إكس إنه "لا يبيع أي أسهم"، ردا على مستخدم أشار إلى إمكانية قيامه بذلك بعد انتهاء فترة حظر البيع المرتبطة بالطرح العام.

وبحسب مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ ، قد تتقدم سبيس إكس بطلب الإدراج العلني في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بعد أن قدمت بالفعل طلبا سريا، وتسعى لجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار عند تقييم يتجاوز تريليوني دولار، مما قد يجعله أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

كما أبلغت الشركة مساهميها بتنفيذ تجزئة للأسهم بنسبة 5 مقابل 1، في خطوة تهدف إلى خفض سعر السهم قبل الطرح المرتقب.

ووفقا للمصادر، انخفضت القيمة السوقية العادلة للسهم إلى نحو 105.32 دولارات بعد تجزئة السهم، مقارنة بـ526.59 دولارا قبل العملية.

وتخطط الشركة لبدء الترويج الرسمي للاكتتاب اعتبارا من 4 يونيو/حزيران المقبل، على أن يتم تسعير الطرح في 11 يونيو/حزيران، يليه الإدراج في السوق يوم 12 يونيو/حزيران، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ.

توسع فضائي

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه سبيس إكس نشاطا مكثفا على المستوى التشغيلي، إذ نجحت الشركة مؤخرا في إطلاق مركبة "كارغو دراغون" ضمن مهمة الإمداد التجارية "CRS-34" التابعة لوكالة ناسا، حاملة نحو 6500 رطل من التجارب العلمية والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

كما تستعد الشركة لإطلاق النسخة الثالثة من صاروخ "ستارشيب" العملاق خلال الرحلة التجريبية رقم 12، والمتوقع إجراؤها في 19 مايو/أيار الجاري من قاعدة "ستاربيس" في جنوب تكساس.

وتتميز النسخة الجديدة من الصاروخ بارتفاع إضافي يبلغ نحو 5 أقدام مقارنة بالإصدارات السابقة، إضافة إلى محركات "رابتور 3" المطورة، التي ترفع قوة الدفع إلى أكثر من 18 مليون رطل، ضمن خطط الشركة لتعزيز إعادة الاستخدام السريع والكامل للصواريخ.