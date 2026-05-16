خلل يثير غضب مستخدمي آيفون.. الحروف تختفي والكلمات تتغير تلقائياً

خبرني - تتصاعد أزمة لوحة مفاتيح هواتف آيفون بعد شكاوى واسعة من مستخدمي نظام التشغيل iOS 26، حيث أكدوا مواجهة أخطاء متكررة أثناء الكتابة، شملت بطء الاستجابة، وعدم تسجيل الأحرف بشكل صحيح، إلى جانب مشكلات في التصحيح التلقائي للكلمات، ما أثار موجة غضب بين المستخدمين.

وواجه عدد من مالكي هواتف آيفون صعوبات متزايدة في استخدام لوحة المفاتيح منذ إطلاق نظام iOS 26 في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث اشتكى البعض من تأخر ظهور الأحرف عند الكتابة السريعة، بينما أشار آخرون إلى أن النظام يسجل أحرفاً مختلفة عن تلك التي يتم الضغط عليها، فضلاً عن استبدال كلمات صحيحة بأخرى خاطئة عبر ميزة التصحيح التلقائي.

حلول برمجية عاجلة

استجابةً لهذه التقارير، أطلقت شركة آبل تحديث "iOS 26.4" في مارس (أذار) الماضي، متبوعاً بتحديث "iOS 26.5"، واللذين تضمنا إصلاحات تهدف إلى تحسين دقة لوحة المفاتيح عند الكتابة السريعة.

وتنصح الشركة المستخدمين بضرورة التحديث عبر التوجه إلى "الإعدادات" > "عام" > "تحديث البرامج" لضمان الحصول على آخر التحسينات البرمجية.

خطوات إضافية للمستخدمين

وفي حال استمرار المشكلة بعد التحديث، يقترح الخبراء إعادة ضبط قاموس لوحة المفاتيح لمسح الأخطاء المتراكمة التي قد يكون النظام قد تعلمها بشكل خاطئ نتيجة تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.

ويمكن القيام بذلك من خلال:

الإعدادات > عام > نقل أو إعادة تعيين iPhone > إعادة تعيين > إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح.

وتعتمد خاصية التصحيح التلقائي في هواتف آيفون على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لفهم أسلوب كتابة المستخدم واقتراح الكلمات المناسبة، إلا أن تراكم الأخطاء المخزنة داخل النظام قد يؤدي أحيانًا إلى نتائج عكسية، بحسب ما أوضحته الشركة.

وأكدت اختبارات أجرتها مواقع تقنية متخصصة أن تحديث النظام الأخير نجح في حل الأزمة لدى معظم المستخدمين، فيما لا يزال آخرون يبحثون عن حلول بديلة لتحسين أداء لوحة المفاتيح وتقليل أخطاء الكتابة على أجهزة آيفون.