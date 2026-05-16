جامعة الشرق الأوسط تشارك في الوقفة التضامنية بذكرى النكبة وسط العاصمة عمّان

يعقوب ناصر الدين: فخورون بالموقف الأردني بقيادة جلالة الملك تجاه فلسطين والمقدسات وكلنا خلف الملك



خبرني - شارك رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط يعقوب ناصر الدين، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من الطلبة، في الوقفة التضامنية التي أُقيمت أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة عمّان، إحياءً للذكرى السنوية للنكبة، وتأكيدًا على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وجاءت المشاركة تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة، والوقوف خلف المواقف الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية الثوابت العربية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد المشاركون أهمية وحدة الصف الوطني، ودعم الجهود الأردنية الرسمية والإنسانية المساندة لصمود الأشقاء الفلسطينيين، مشيدين بالدور الذي تضطلع به الدولة الأردنية في ترسيخ الاستقرار والدفاع عن القضايا العربية العادلة.

وتعكس مشاركة الجامعة حرصها على ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني والقومي لدى طلبتها، وتعزيز حضورهم في الفعاليات الوطنية والإنسانية التي تجسد مسؤوليتهم تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.