الفار.....ولو جار..... !

قال تعالى : ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.... سورة النساء.. آية ٥٨.

بعد سلسلة من المهازل التحكيمية في دوري المحترفين وكأس الاردن (البطولتين الأهم) محلياً ، والتي أثرت سلبياً على كثير من نتائج الفرق، وأقرَّ بذلك الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال برنامج (القرار) ، الذي يصدر عنه ، وبعد تأهُل (النشامى) الى نهائيات كأس العالم ، _لاقوة الا بالله _ وبعد أن تم (زرعه) ، في معظم الملاعب حتى العربية منها، أقول :

إن تقْنيةَ (الفار) ، أصبحت امراً واقعاً ،لا يمكن تأخيره.

والشاهد ، فإذا كان الأمر يتعلق بقلة المال فأين ذهبت مكافآت التأهل الى كأس العالم ، وإذا كان يتعلق بخبرة خاصة به ، فعندنا والحمد لله كفاآت تستطيع أن تتعامل معه وفق المتطلبات، لكن إذا كانت الأمور غير ذلك... _ فحسبنا الله ونعم الوكيل _.

ووالله انه لمن المخجِل أن يُرفع علم بلادنا في المحفل العالمي المنتظر ،(كأس العالم)، ونحن ما نزال نتحاور ، داخل الملعب، هل دَخٌلت الكرة المرمى من داخل الخشبات الثلاث ام من شِباكٍ ممزقة من الجانب ؟ وربما اضطررنا لان نستحلف حارس المرمى لانه الأقرب للحدث! ، وهل تجاوزت الكرة الخط ام لا؟ وهل اللاعب كان متسللا، ام شرعياً! وهل الكرة هي التي ذهبت لليد، أم ان اليد هي التي ذهبت للكرة، وهل هي آوت ام ليست آوتاً ؟.......

اللهم إهدِ قومي فإنهم لا يعلمون.