هاتف منافس جديد من HMD

خبرني - أعلنت HMD عن هاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة بسبب مواصفاته وسعره المنافس.

حصل هاتف HMD Vibe 2 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وزوّد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (720/1640) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 265 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، Unisoc T8200 بتردد يصل إلى 2.3 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

حصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.

وستطرحه HMD بألوان أساسية هي الأزرق والأرجواني والوردي، وبأسعار منافسة تبدأ من 80 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena