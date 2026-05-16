السجن 5 سنوات لسعد لمجرد لإدانته بالاغتصاب

خبرني - أصدرت محكمة دراغينيان في فرنسا، الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات بحق الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد إدانته في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى عام 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، انهار سعد لمجرد بالبكاء عقب النطق بالحكم داخل جلسة مغلقة، قبل أن يعانق زوجته ووالدتها، فيما لم تُصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه، بعدما حضر جلسات المحاكمة وهو طليق.

وكان الادعاء الفرنسي قد طالب خلال المرافعات بسجن الفنان المغربي، البالغ من العمر 41 عامًا، لمدة 10 سنوات، قبل أن تقرر المحكمة الاكتفاء بعقوبة السجن 5 سنوات.

كما ألزمت المحكمة سعد لمجرد بدفع تعويض مالي قدره 30 ألف يورو للشابة صاحبة الدعوى، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2018، عندما التقى لمجرد بشابة كانت تعمل نادلة داخل ملهى ليلي في سان تروبيه، حيث أكدت في أقوالها أنها وافقت على مرافقته إلى الفندق لتناول مشروب، قبل أن تتهمه باغتصابها داخل غرفته.

في المقابل، نفى سعد لمجرد الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن العلاقة تمت برضا الطرفين، وهو الموقف الذي تمسك به طوال جلسات المحاكمة.

وسبق أن أمضى الفنان المغربي نحو 3 أشهر رهن الحبس الاحتياطي على خلفية القضية نفسها، فيما أيدت محكمة استئناف إيكس أون بروفانس عام 2021 قرار إحالته للمحاكمة، مشددة على أن دخول امرأة إلى غرفة رجل لا يُعد موافقة تلقائية على إقامة علاقة.

وتعد هذه القضية واحدة من عدة أزمات قضائية واجهت سعد لمجرد خلال السنوات الماضية، إذ سبق أن وُجهت إليه اتهامات مشابهة في الولايات المتحدة عام 2010، وفي المغرب عام 2015.

كما أصدرت محكمة فرنسية عام 2023 حكمًا بسجنه 6 سنوات في قضية أخرى تتعلق باتهامه باغتصاب شابة والاعتداء عليها عام 2016، قبل أن يتم تأجيل جلسة الاستئناف الخاصة بها لاحقًا.