أفضل 5 سيارات هجينة تستحق الشراء في 2026

خبرني - في وقتٍ كانت فيه السيارات الهجينة تُعتبر خيارًا مكلفًا ومعقدًا، تغيّرت المعادلة تمامًا في عام 2026. فمع ارتفاع أسعار الوقود وتحسن تقنيات المحركات الهجينة، أصبحت هذه السيارات أكثر كفاءة واعتمادية وأسعارها أقرب إلى متناول شريحة واسعة من المشترين، حتى بات بالإمكان اقتناء سيارة هجينة عملية ومتطورة بأقل من 40 ألف دولار.

ورصد تقرير لموقع "موتر تريند" (MotorTrend) المتخصص في عالم السيارات، خمس سيارات هجينة اعتبرها من أفضل الخيارات المتاحة حاليًا ضمن هذه الفئة السعرية، بفضل التوازن بين الاقتصاد في استهلاك الوقود، والاعتمادية، والراحة، والتقنيات الحديثة.

1- هوندا سيفيك هايبرد

وجاءت "هوندا سيفيك هايبرد" في مقدمة القائمة، بعدما أثبتت كفاءة كبيرة في الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

وحققت السيارة معدل استهلاك حقيقي يقارب 43 ميلاً لكل غالون، مع تكلفة تعبئة وقود منخفضة نسبياً، بينما يبدأ سعرها من نحو 30 ألف دولار، فيما توفر نسخة سبورت تورينغ هاتشباك مقصورة أكثر فخامة ومساحة عملية إضافية بسعر يبدأ من 34,790 دولاراً.

2- تويوتا كورولا كروس هايبرد

أما الباحثون عن سيارة SUV مدمجة وعملية، فرشح التقرير تويوتا كورولا كروس هايبرد، التي حصلت في نسخة 2026 على تصميم أكثر حدة وتحسينات داخلية واضحة، بحيث حظيت السيارة بتصميم خارجي أنيق وتحديثات لمقصورتها الداخلية العملية والجذابة.

إنها ليست من تلك السيارات المتطورة ذات التقنيات المستقبلية، ومع نظام دفع رباعي قياسي في جميع الفئات.

وتركز على الاعتمادية والعملية، وهو ما جعلها من أبرز الخيارات العائلية الاقتصادية، بسعر يبدأ من 35,080 دولاراً لفئة XSE الأعلى تجهيزاً.

3- هوندا سي آر-في هايبرد

وفي فئة الـSUV الأكثر رحابة، برزت هوندا سي آر-في هايبرد (Honda CR-V Hybrid) كأحد أفضل الخيارات لمن يريد المساحة والراحة دون التضحية بالكفاءة في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة.

فالسيارة تقدم مساحة أكبر للركاب والأمتعة مقارنة بسيفيك، مع تجربة قيادة أكثر سلاسة وخيار الدفع الرباعي، بينما يبدأ سعر النسخة الأساسية من حوالي 37 ألف دولار، ويمكن الحصول على نسخة AWD بأقل من 40 ألف دولار.

4- سوبارو كروستريك هايبرد

كما ضمت القائمة سوبارو كروستريك هايبرد (Subaru Crosstrek Hybrid)، التي استفادت من إضافة النظام الهجين إلى واحدة من أكثر سيارات سوبارو شعبية. وأشار التقرير إلى أن السيارة توفر قوة أفضل عند السرعات المنخفضة مع الحفاظ على نظام الدفع الرباعي الميكانيكي المعروف من سوبارو، لكن نقطة ضعفها الأساسية ما تزال نظام الترفيه الداخلي القديم نسبياً. ومع ذلك، بقيت جميع فئاتها تحت سقف 40 ألف دولار.

5- هيونداي توسان هايبرد

أما الخيار الأكثر أناقة في القائمة فكان هيونداي توسان هايبرد (Hyundai Tucson Hybrid)، التي تجمع بين التصميم العصري والمساحة العملية.

وحصلت السيارة على تحديثات خفيفة شملت المصابيح والصدامات، مع الحفاظ على الشاشة الرقمية المزدوجة والمقاعد المريحة. ويبدأ سعرها من نحو 34 ألف دولار، مع صندوق أمتعة كبير يناسب الاستخدام العائلي والسفر.

ولا يقتصر الاهتمام بهذه السيارات على خبراء السيارات فقط، بل يمتد أيضاً إلى تجارب المستخدمين. ففي نقاشات على منصة ريديت، أشاد كثيرون بسيارات مثل CR-V Hybrid وتويوتا فينزو (Toyota Venza) وكيا نيرو (Kia Niro) بسبب كفاءتها العالية واعتماديتها في الاستخدام الطويل، بينما انتقد آخرون بعض أنظمة الترفيه أو جودة المواد الداخلية في بعض الطرازات.

ويرى خبراء أن السيارات الهجينة أصبحت اليوم تمثل "الحل الوسط" المثالي بين السيارات التقليدية والكهربائية بالكامل، إذ تمنح استهلاكاً منخفضاً للوقود دون الحاجة للقلق بشأن محطات الشحن أو مدى البطارية، وهو ما يفسر تزايد شعبيتها عالمياً خلال السنوات الأخيرة.