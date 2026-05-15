*
الجمعة: 15 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

Lenovo تعود لعالم الهواتف بجهاز منافس

  • 15 أيار 2026
  • 11:15
Lenovo تعود لعالم الهواتف بجهاز منافس

خبرني - أعلنت Lenovo عن جهازها الجديد الذي سيعيدها إلى المنافسة في عالم هواتف أندرويد بفضل تقنياته الممتازة.
حصل هاتف Legion Y70 (2026) على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وزوّد بشاشة LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1280/2772) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 449 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 7000 nits، ودعمت بتقنيات HDR10 وDolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، ولها القدرة على تصوير فيديوهات بدقة 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي امبير تعمل مع شاحن باستطاعة 90 واط.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شركة هوندا اليابانية تتكبد أول خسائر سنوية منذ 76 عاماً
شركة هوندا اليابانية تتكبد أول خسائر سنوية منذ 76 عاماً
  • 2026-05-15 10:54
فورد تقترب من استدعاء 10 ملايين سيارة بحلول 2026
فورد تقترب من استدعاء 10 ملايين سيارة بحلول 2026
  • 2026-05-15 08:08
السيارات الإنجليزية.. هل تخسر معركة البقاء في ملعبها التاريخي؟
السيارات الإنجليزية.. هل تخسر معركة البقاء في ملعبها التاريخي؟
  • 2026-05-15 08:04
أول مدير تسويق ذكي.. منصة Vidu Claw تحول النص القصير لإعلان كامل
أول مدير تسويق ذكي.. منصة Vidu Claw تحول النص القصير لإعلان كامل
  • 2026-05-14 23:52
TSMC التايوانية تتوقع نمو سوق الرقائق إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2030
TSMC التايوانية تتوقع نمو سوق الرقائق إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2030
  • 2026-05-14 21:33
تسريبات مثيرة بشأن النظارة Galaxy Glasses.. سامسونغ تشعل سباق الذكاء الاصطناعي
تسريبات مثيرة بشأن النظارة Galaxy Glasses.. سامسونغ تشعل سباق الذكاء الاصطناعي
  • 2026-05-14 21:18