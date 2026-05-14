أول مدير تسويق ذكي.. منصة Vidu Claw تحول النص القصير لإعلان كامل

خبرني - كشفت شركة ShengShu عن منصة جديدة تحمل اسم Vidu Claw، قادرة على تحويل وصف نصي بسيط إلى إعلان فيديو متكامل خلال دقائق، في خطوة تعكس تسارع المنافسة في سوق أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للإعلانات وصناعة المحتوى.

وقدمت الشركة المنصة رسمياً في سنغافورة يوم 8 مايو 2026، ووصفتها بأنها أول مدير تسويق بالذكاء الاصطناعي أو AI CMO في العالم.

كيف تعمل المنصة؟

تعتمد Vidu Claw على فكرة تبسيط عملية إنتاج الإعلانات بالكامل، بحيث يمكن للمستخدم كتابة طلب بسيط مثل: “أنشئ إعلاناً قصيراً لحذاء رياضي يستهدف الشابات على إنستغرام”.

بعدها تتولى المنصة تلقائياً جميع المراحل، بما يشمل:

- توليد الفكرة الإبداعية.

- كتابة النص الإعلاني.

- إعداد الStoryboard.

- إنشاء المشاهد البصرية.

- إضافة التعليق الصوتي.

- اختيار الموسيقى.

- تجميع الفيديو النهائي.

وفي النهاية يحصل المستخدم على إعلان جاهز للنشر على منصات التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى استخدام عدة تطبيقات منفصلة.

محاولة لحل أزمة أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي

وترى "ShengShu" أن صناعة الفيديو بالذكاء الاصطناعي ما تزال مجزأة، إذ يضطر المستخدمون حالياً إلى التنقل بين أدوات متعددة لكتابة النصوص، وتصميم المشاهد، والمونتاج، وإضافة المؤثرات الصوتية.

كما تنتقد الشركة أنظمة التسعير المعتمدة على الاعتمادات، والتي تجعل تكاليف إنتاج الفيديوهات غير واضحة بسبب كثرة عمليات التعديل وإعادة التوليد.

نموذج تشغيل مستقل

وتعمل المنصة عبر نموذج الفيديو الخاص بالشركة Vidu Q3، إضافة إلى إطار العمل مفتوح المصدر OpenClaw.

وبحسب الشركة، فإن جميع المشاهد يتم توليدها داخلياً دون الاعتماد على محركات فيديو خارجية، ما يساعد على تحسين جودة المشاهد وتسريع عملية الإنتاج وتقليل التكاليف التشغيلية.

نظام اشتراك مختلف

بدلاً من احتساب الرسوم على كل عملية إنشاء أو تعديل، تعتمد المنصة على نظام اشتراك باسم “Video Plan”، حيث يدفع العملاء مقابل الإعلانات النهائية المكتملة، وليس مقابل عدد المحاولات أو عمليات التوليد.

وترى الشركة أن هذا النموذج يمنح الشركات قدرة أفضل على التحكم في الميزانيات التسويقية، خصوصاً خلال الحملات الإعلانية الكبيرة.

أدوات إضافية للمسوقين والشركات

وتضم المنصة أيضاً منظومة أدوات تحمل اسم “Vidu Skills”، تشمل:

- إنشاء شخصيات افتراضية.

- إنتاج فيديوهات بدون ظهور بشري.

- أتمتة محتوى الشبكات الاجتماعية.

- أدوات تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما يمكن دمج المنصة داخل الأنظمة التسويقية الخاصة بالشركات بفضل اعتمادها على بنية OpenClaw المفتوحة.

رؤية تتجاوز صناعة الفيديو

ولا تقتصر طموحات "ShengShu" على إنتاج الفيديو فقط، إذ ترى الشركة أن مستقبل التسويق سيتحول إلى بنية مستقلة بالكامل تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتقول إن Vidu Claw قادرة على خفض تكاليف الإنتاج الإعلاني إلى نحو 1% فقط من تكلفة الحملات التقليدية، مع تقليص زمن التنفيذ من عدة أيام إلى ساعات قليلة.

كما يمكن للنظام المساعدة في تحليل الاتجاهات، وكتابة المحتوى التسويقي، وإنشاء التقارير، ومتابعة الأداء، ما يضع الشركة في قلب المنافسة المتصاعدة على تقنيات “التسويق الذاتي” المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.