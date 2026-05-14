تسريبات مثيرة بشأن النظارة Galaxy Glasses.. سامسونغ تشعل سباق الذكاء الاصطناعي

خبرني - تستعد شركة سامسونغ للدخول بقوة إلى سباق النظارات الذكية، مع تسريبات جديدة كشفت عن اقتراب الإعلان الرسمي عن نظاراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يُتوقع أن تحمل اسم "Galaxy Glasses".

جاء ذلك خلال حدث Galaxy Unpacked المرتقب في لندن يوم 22 يوليو/ تموز المقبل، وفقاً لما كشفته تقارير إعلامية كورية.

وبحسب ما أورده موقع Digital Trends نقلًا عن تقارير إعلامية كورية، فإن الشركة الكورية الجنوبية تستعد للكشف عن النظارات إلى جانب هواتف Samsung Galaxy Z Fold 8 وSamsung Galaxy Z Flip 8، بالإضافة إلى سلسلة Samsung Galaxy Watch 9، في خطوة تعكس توجه "سامسونغ" نحو توسيع منظومتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء.

تشير التسريبات إلى أن "Galaxy Glasses" لن تعتمد على شاشة عرض تقليدية كما هو الحال في بعض نظارات الواقع المعزز، بل ستعتمد بشكل أساسي على الكاميرات والميكروفونات والسماعات، لتقديم تجربة قائمة على الأوامر الصوتية والتفاعل الذكي المباشر.

ووفقاً للتقارير، ستتيح النظارات للمستخدم تحليل ما يراه أمامه عبر الكاميرا، ثم الحصول على المعلومات أو الإجابات صوتياً من خلال مساعد Gemini المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في محاولة لجعل التفاعل مع التقنية أكثر سلاسة ودون الحاجة لاستخدام الهاتف بصورة مستمرة.

التحركات الجديدة تأتي بالتزامن مع دفع غوغل لمنصة Android XR الخاصة بأجهزة الواقع الممتد والمختلط، والتي كشفت سابقاً عن مزايا متنوعة للنظارات الذكية، من بينها الترجمة الفورية، والتنقل الذكي، وقراءة الرسائل، والتقاط الصور، وإدارة المواعيد والتقويم.

كما تحدثت تقارير تقنية عن احتمال وجود تعاون بين "سامسونغ" وشركة Gentle Monster المتخصصة في تصميم النظارات، خاصة بعد إعلان "غوغل" شراكتها مع العلامة التجارية لتطوير نظارات تعمل بمنصة Android XR.

وتبدو "Galaxy Glasses" أقرب إلى نظارات عملية وخفيفة يمكن استخدامها بشكل يومي خارج بيئات العروض التقنية والمؤتمرات.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يمنح المنتج فرصة أكبر للوصول إلى المستخدم العادي، خصوصاً مع تزايد الاهتمام العالمي بالأجهزة الذكية القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتسعى "سامسونغ" إلى دمج النظارات داخل منظومتها التقنية المتكاملة، إذ من المتوقع أن ترتبط النظارات بهواتف Galaxy والأجهزة المنزلية الذكية عبر منصة SmartThings.

كما تشير التسريبات إلى إمكانية توسيع التجربة مستقبلاً لتشمل السيارات الذكية بالتعاون مع هيونداي وكيا، بما يسمح للمستخدم بتنفيذ أوامر مختلفة بمجرد النظر إلى شيء ما وطرح سؤال صوتي، ليتم تنفيذ المهمة مباشرة عبر الهاتف أو السيارة أو المنزل الذكي.

تحديات

ورغم حالة الترقب الكبيرة المحيطة بالمشروع، لا تزال عدة تساؤلات مطروحة بشأن المنتج الجديد، أبرزها سعر النظارات، وعمر البطارية، وآليات حماية الخصوصية، ومؤشرات التصوير، ودعم العدسات الطبية، إضافة إلى الأسواق التي ستشهد الطرح الأول.

ويؤكد محللون أن نجاح "Galaxy Glasses" لن يتوقف فقط على قوة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل على قدرة "سامسونغ" على تقديم تجربة استخدام مريحة وعملية يمكن الاعتماد عليها في الحياة اليومية، بعيداً عن الاستعراضات التقنية التقليدية.