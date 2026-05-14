خبرني - أعلن المدير التنفيذي لمنصة "فريدومز" (Freedoms) أكرم الكتوت، عن الإطلاق الرسمي للمنصة كأول موقع تواصل اجتماعي ومنظومة رقمية أردنية متكاملة، صُممت خصيصاً لضمان أعلى معايير حماية الخصوصية ومعالجة الثغرات الأمنية والمحتوى غير المناسب الذي تعاني منه المنصات العالمية.

​وقال الكتوت الخميس، إن المنصة التي انطلقت من الأردن بطموح إقليمي، لا تقدم نفسها كمجرد تطبيق للتواصل فقط، بل كبيئة رقمية آمنة تلتزم بالقوانين الأردنية وتحافظ على الثقافة العربية، مشيراً إلى أن الإطلاق الرسمي يأتي بعد ثلاثة أشهر من التشغيل التجريبي الناجح.

​وبين، أن فكرة المنصة جاءت استجابة لحاجة المجتمع لحماية أفراده من المحتوى المسيء المتداول والإعلانات المزعجة، حيث توفر "فريدومز" عدة مستويات لحماية الخصوصية وتمنح المستخدم القدرة الكاملة على تحديد فئات المحتوى التي تناسبه، سواء كانت أخباراً، أو علوماً، أو تسلية.​وأوضح الكتوت، أن المنصة تولي أهمية قصوى لمحاربة الإشاعات والأخبار المضللة، حيث يمتلك المشروع كادراً بشرياً متخصصاً يتابع ويراقب المحتوى المتداول لضمان خلوه من الكلام البذيء أو المخالفات القانونية او الأخبار المضللة والإشاعات، مع التركيز على دعم ونشر المحتوى الجيد والمفيد في مجالات العلوم والثقافة.

​وعلى صعيد الخدمات التقنية، أشار إلى أن المنظومة تضم أدوات متطورة لإدارة الصفحات، لدعم صناع المحتوى، إضافة إلى ميزات نشر القصص والريلز، وتوفير أدوات أعمال خاصة لوسائل الإعلام لتعزيز وصول محتواها للجمهور.

​وأكد الكتوت، أن المنصة متاحة مجانياً بالكامل عبر متجري "غوغل بلاي" و"أبل ستور" بالإضافة إلى نسخة الويب، وتشهد حالياً نمواً متسارعاً بآلاف المستخدمين النشطين يومياً وعشرات الآلاف من الحسابات المسجلة من مختلف أنحاء الوطن العربي، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة نحو تحقيق "السيادة الرقمية العربية" وبناء نماذج تقنية وطنية قادرة على المنافسة عالمياً.