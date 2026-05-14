"الجرعات الكيميائية اللازمة لعلاجي من سرطان الثدي تكلفني حوالي 600 دولار شهرياً، عدا عن تكاليف التحاليل والأدوية المرافقة للجرعات".

هكذا بدأت هبة ناصر ذات الـ 27 ربيعاً حديثها مع بي بي سي حول معاناتها مع التكاليف الباهظة للأدوية اللازمة لعلاج السرطان في سورية ، والتي تزيد عن ستة أضعاف دخلها الشهري، وهى العلاجات التي كانت تصرف بالمجان حتى وقت قريب، لكنها لم تعد متوافرة ولا حتى مجانية.

غالبية المرضى في المستشفيات الحكومية السورية يشاركون هبة المعاناة ذاتها في ظل غياب الأدوية وتهالك الأجهزة في تلك المستشفيات، وتراجع خدمات الرعاية الصحية.

هبة التي أصيبت بالسرطان قبل سنة وأربعة أشهر، تقول إن أهلها وأصدقاءها باتوا يتكفلون بشراء جرعات العلاج الكيميائي اللازمة لها، فالمستشفى الذي تُعالَج فيه، لم يعد يقدم لها أية أدوية مجانية منذ أوائل العام الجاري.

وتضيف وهي تضع يدها على شعرها الذي تساقط بسبب تأثير العلاج الكيميائي "أنا أشتري نوعين من الجرعات الكيميائية حالياً، وخلال الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ويناير/كانون الثاني 2026 حصلت على نوع واحد من الجرعات مجاناً لمدة شهرين فقط".

حشرات وقوارض وحالات جرب في المشافي الحكومية

إلى جانب غياب العلاج المجانى، تقول هبة "المستشفى عبارة عن مقبرة أو مسلخ، كون خدمات التعقيم والنظافة سيئة جداً داخله. النظافة لديهم هي شطف الأرض فقط. قبل الحصول على الجرعة في المستشفى بـ 20 دقيقة، أقوم بتعقيم الغرفة والطاولات، لأنه إذا كان هناك أي جرثومة أو عدوى من مريض ما، ستنتقل العدوى لي مباشرة، حتى الشراشف الموجودة على الأسرّة يوجد عليها بقع دم وأوساخ".

وتؤكد هبة أن بعض الحمامات بالمشفى غير قابلة للاستخدام، كما أن المستشفى يعاني من مشاكل في التيار الكهربائي، لذا يستخدم المرضى أحياناً إضاءة الهواتف المحمولة الخاصة بهم لإنارة غرفهم في فترة المساء، إذ يوجد في كل غرفة لمبة واحدة ولا تفي بالغرض، حسب تعبيرها.

وفي حوار مع موقع بي بي سي نيوز عربي، قالت طبيبة سورية رفضت الكشف عن اسمها، إن الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية في تدهور ملحوظ بسبب نقصِ التمويل وتزايد الطلب على الخدمات.