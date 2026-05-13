قضية المخدرات تحيل شقيق رنا رئيس للمحاكمة الجنائية

خبرني - أصدرت محكمة مصرية، الأربعاء 13 مايو/أيار، قرارًا بإحالة عبدالله عماد، شقيق الفنانة رنا رئيس، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

شقيق رنا يواجه اتهامات بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وحمل سلاح أبيض، إلى جانب قيادة سيارة بدون لوحات معدنية خلفية، وقيادتها تحت تأثير مواد مسكرة، وذلك بمنطقة بيفرلي هيلز التابعة لدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة حيث استندت القضية إلى محاضر الضبط الرسمية، وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالإضافة إلى نتائج تقرير المعمل الكيماوي، تمهيدًا لتحديد أولى جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الضبط داخل منطقة بيفرلي هيلز

وتعود بداية الواقعة إلى قيام قوة أمنية من قسم شرطة الشيخ زايد باستيقاف سيارة ملاكي كان يقودها المتهم داخل منطقة “بيفرلي هيلز”، بعدما لاحظت عدم وجود اللوحة المعدنية الخلفية على المركبة.

وبتفتيش السيارة، عثرت القوات على حقيبة سوداء بداخلها قطعتان يُشتبه في كونهما من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى زجاجة تحتوي على مادة كحولية، وسلاح أبيض عبارة عن “مطواة قرن غزال”، إلى جانب عبوة رذاذ تستخدم للدفاع عن النفس، ومبلغ مالي قدره 100 دولار.

أقوال المتهم

وخلال استجوابه، نفى المتهم صلته بالمضبوطات، مؤكدًا أن المواد المخدرة والسلاح الأبيض لا تخصه، وأن المبلغ المالي فقط هو ملكه، موضحًا أنه كان يستخدمه في مصروفاته الدراسية.

وأضاف أنه كان عائدًا من جامعته بمنطقة القرية الذكية برفقة عدد من زملائه خلال شهر رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن اللوحة الخلفية للسيارة سقطت قبل الواقعة بيومين نتيجة حادث مروري، وأن الحقيبة التي وُجدت داخل السيارة ليست في حوزته الشخصية.

تقارير المعمل الكيماوي

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى شهادة ضابط الواقعة، الذي أكد أن المضبوطات كانت داخل نطاق سيطرة المتهم داخل السيارة.

كما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة عبارة عن جوهر الحشيش المدرج بجدول المخدرات، إلى جانب احتواء الزجاجة المضبوطة على مادة الكحول الإيثيلي، وهو ما دعم قرار إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.