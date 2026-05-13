تفاصيل وفاة الفنان كمال زرارة ورسائل النعي من محبيه

خبرني - خيم الحزن على الساحة الفنية الجزائرية عقب إعلان وفاة الفنان كمال زرارة إثر أزمة قلبية مفاجئة، وسط رسائل نعي ومواساة من محبيه وزملائه.

توفي الفنان الجزائري كمال زرارة خلال الساعات الماضية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، بحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية وعدد من المقربين من الراحل، ما أحدث حالة من الحزن داخل الأوساط الفنية والثقافية في الجزائر.

ويُعد كمال زرارة من الأسماء المعروفة في الساحة الفنية الجزائرية، بعدما قدم على مدار سنوات طويلة أعمالًا فنية متعددة، وترك حضورًا واضحًا لدى جمهوره ومحبيه، الذين عبّروا عن حزنهم عقب انتشار خبر وفاته.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا بعد إعلان وفاة الفنان الجزائري، حيث حرص عدد من الفنانين ومحبيه على نعيه واستعادة محطات من مسيرته الفنية، مشيدين بما قدمه من أعمال خلال مشواره.

كما أصدر رئيس المسرح الجهوي بالنعامة في الجزائر بيان نعي للراحل، جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّى السيد مدير المسرح الجهوي بالنعامة نبأ وفاة الفنان القدير كمال زرارة».

وأضاف البيان: «وبهذا المصاب الجلل، يتقدّم السيد مدير المسرح الجهوي بالنعامة، نيابةً عن كافة الإطارات والموظفين والعمّال، بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى العائلة الفنية والثقافية في الجزائر، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان».

وحرص عدد من أصدقاء ومحبي الفنان الراحل على نشر رسائل نعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنح أسرته وذويه الصبر والسلوان خلال هذه المحنة.

كما استعاد متابعون لقطات وأعمالًا فنية سابقة للراحل، مؤكدين أن كمال زرارة ترك بصمة فنية معروفة في الساحة الجزائرية خلال سنوات نشاطه الفني.



