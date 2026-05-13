لميس الحديدي تعلن زواج طليقها عمرو أديب

خبرني - شاركت الإعلامية لميس الحديدي صورًا من احتفال عيد ميلادها، تزامنًا مع تداول أنباء زواج الإعلامي عمرو أديب من سيدة الأعمال دينا طلعت.

لفتت الإعلامية المصرية لميس الحديدي الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت مجموعة من الصور الخاصة باحتفالها بعيد ميلادها عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بمنصة “إنستغرام”، في وقت تزامن مع انتشار أخبار تتعلق بزواج الإعلامي عمرو أديب.

واحتفلت لميس الحديدي بعيد ميلادها بحضور عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الإعلامي وخارجه، حيث نشرت صورًا متعددة من أجواء الاحتفال عبر حساباتها الرسمية.

وشاركت لميس الحديدي عبر خاصية “الستوري” صورة لخبر متداول حمل عنوان: “رغم زواج طليقها.. لميس الحديدي تحتفل بعيد ميلادها”.

واعتبر متابعون أن إعادة نشر الصورة جاءت بمثابة تأكيد على صحة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن زواج الإعلامي عمرو أديب من سيدة الأعمال دينا طلعت.

كما نشرت الإعلامية المصرية مجموعة أخرى من الصور الخاصة بالاحتفال، من بينها صورة شاركتها إحدى صديقاتها، تضمنت مقارنة بين احتفال عيد الميلاد في عام 2025 وبين الاحتفال الحالي.

وظهرت في خلفية صورة العام الماضي دينا طلعت، زوجة عمرو أديب الجديدة، والتي كانت تجمعها علاقة صداقة سابقة بلميس الحديدي، وفق ما تداوله متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور التي نشرتها لميس الحديدي، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بطريقة تعاملها مع الأمر، مشيدين بحضورها خلال الاحتفال.

في المقابل، تعرضت دينا طلعت لهجوم من بعض النشطاء عبر منصات التواصل، حيث تداول البعض تعليقات مسيئة بحقها، عقب انتشار أخبار ارتباطها بعمرو أديب.

وكان قد أُعلن في نهاية العام الماضي طلاق الإعلاميين عمرو أديب ولميس الحديدي بعد زواج استمر نحو 31 عامًا، وهي الأخبار التي لاقت اهتمامًا واسعًا وقتها داخل الأوساط الإعلامية والجمهور.

وخلال الأيام الماضية، ترددت شائعات حول احتمالية عودة الثنائي مرة أخرى، إلا أن صديقة مقربة من الإعلامية المصرية نفت صحة تلك الأنباء بشكل واضح.