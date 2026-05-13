زيادة مقلقة في الاستشهاد بمراجع طبية (وهمية)

خبرني - كشفت دراسة تحليلية حديثة عن تصاعد لافت في استخدام مراجع علمية "مختلقة" داخل الأبحاث الطبية المنشورة، في ظاهرة تثير مخاوف متزايدة بشأن مصداقية الدراسات العلمية وجودة الأبحاث الأكاديمية. وفقاً لما جاء في رويترز.

وبحسب الدراسة، التي تابعت نحو 2.5 مليون ورقة بحثية في مجال العلوم الطبية الحيوية نُشرت بين عامي 2023 و2026، فقد تبيّن أن عدداً متزايداً من هذه الأبحاث يستشهد بدراسات لا وجود لها أساساً.

وأوضح الباحثون أن الظاهرة شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت ورقة واحدة فقط من بين كل 2828 دراسة تحتوي على مرجع وهمي العام 2023، بينما ارتفع المعدل في 2025 إلى ورقة من كل 458، قبل أن يصل مطلع 2026 إلى ورقة من كل 277 بحثاً.

وأشار التقرير إلى أن معدل "تزوير المراجع" ارتفع بأكثر من 12 ضعفاً خلال فترة قصيرة، ما يسلط الضوء على أزمة متنامية داخل المجتمع الأكاديمي والطبي.

وما يزيد من خطورة الأمر، بحسب الباحثين، أن هذه المراجع الوهمية لا تبدو مزيفة بسهولة، إذ تأتي مكتوبة بأسلوب أكاديمي متقن، وتحمل أسماء باحثين حقيقيين وتواريخ نشر تبدو منطقية، ما يصعّب اكتشافها.

وأكد معدّو الدراسة، المنشورة في مجلة "لانسيت"، أن الأبحاث العلمية تعتمد بشكل أساسي على دقة المراجع وموثوقيتها، محذرين من أن الاستناد إلى دراسات غير موجودة قد يؤثر على تقييم الأدلة العلمية وصناعة القرارات الطبية والسياسات الصحية.

ودعا الباحثون دور النشر والمجلات العلمية إلى تطوير أدوات تقنية وآلية قادرة على التحقق من صحة المراجع قبل نشر الدراسات، لمنع تسلل الأبحاث الملفقة إلى السجلات العلمية الرسمية.