إدارة مستشفى الكندي تحتفل بمناسبة اليوم العالمي للتمريض

خبرني - شاركت إدارة مستشفى الكندي الإحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتمريض مع كوادرها التمريضية التي تشكل ركنا أساسيًا مهما وتمثل المعنى الحقيقي للعطاء الإنساني والمهنية العالية في منظومة الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى من خلال توزيع الورود عليها تقديرا وعرفانا بجهودهم المباركة

حيث أكدت إدارة المستشفى ان الكوادر التمريضية ستبقى حاضرة مع كل مريض في كافة الأقسام من خلال دورها الحيوي في المتابعة، الرعاية، الطمأنينة، والدعم،ليبقوا سندًا للمرضى وعائلاتهم، وشركاء أساسيين في رحلة العلاج والشفاء.

وأشارت إدارة المستشفى الى افتخارها بكوادرها التمريضية التي تعمل بإخلاص ومسؤولية، وتقدّم الرعاية بكل رحمة وكفاءة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، لتبقى رسالة التمريض رسالة إنسانية نبيلة تستحق كل التقدير.