نعيم قاسم: لبنان يواجه عدوا إسرائيليا يطمح للتوسع بدعم أمريكي وصمت عالمي

خبرني - أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن لبنان يواجه عدوا إسرائيليا يطمح إلى التوسع والاحتلال ومصادرة قرار شعوب المنطقة، مدعوما بالطغيان الأمريكي وصمت عالمي وتواطؤ غربي.

وفي رسالة إلى مدير الحوزات العلمية الإيرانية الشيخ علي رضا الأعرافي، أشار الأمين العام إلى تاريخ "حزب الله والمقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي، حيث تمكنوا من إخراجه من جنوب لبنان عام 2000، ثم هزيمته في عدوان 2006، ثم مواجهته بعد اغتيال السيد حسن نصر الله والقادة في سبتمبر 2024 بمعركة "أولي البأس"، واليوم منذ 2 مارس بمعركة "العصف المأكول".

وشدد قاسم على أن "المقاومة أثبتت أنها عصية على الاحتلال ولن تستسلم، ولن يكون أمام العدو إلا اليأس ووقف العدوان والانسحاب من الأراضي المحتلة وتحرير الأسرى".

وثمن "دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحزب الله منذ تأسيسه عام 1982 بقرار الإمام الخميني، ومتابعة الدعم بإشراف الإمام الخامنئي، عبر الحرس الثوري وقوة القدس، مما مكنهم من تحرير جنوب لبنان عام 2000 ومواجهة العدوان المتكرر".

وأكد قاسم أن "العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على إيران يستهدف راية التحرير والاستقلال ونصرة فلسطين والقدس، لكن المواجهة الشجاعة للشعب الإيراني وقواه المسلحة وإدارته الحكيمة بقيادة آية الله السيد مجتبى خامنئي، ستحقق نصراً مؤزراً لمرحلة جديدة في المنطقة والعالم".