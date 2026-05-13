الشتاء يأبى الرحيل عن بلاد الشام .. سورية ولبنان على موعد منخفض جوي جديد

خبرني - تشير خرائط المحاكاة الحاسوبية في مركز طقس العرب إلى توقعات بوصول كتلة هوائية أبرد من المعتاد نحو المناطق الشرقية في القارة الأوروبية، وتحديداً تركيا، وتكون مصاحبة لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بعيداً عن سطح الأرض، ويتوقع بمشيئة الله أن تصل تأثيرات هذا المنخفض الجوي خلال يومي الجمعة والسبت إلى مناطق شمال بلاد الشام، ولاسيما سورية ولبنان.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر سورية يوم الجمعة 15 أيار/مايو بمنخفض جوي متأخر لهذا الوقت من العام يؤدي إلى حدوث انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بالتزامن مع نشاط واضح على سرعة الرياح، والتي قد تكون قوية ومثيرة للعواصف الرملية في المناطق الصحراوية من الأراضي السورية.

كما يُتوقع تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، مع هطول الأمطار الرعدية في عدة مناطق، تشمل الساحل السوري ومرتفعاته، إضافة إلى امتداد فرص الأمطار بشكل متباعد جغرافيًا إلى بعض المناطق الداخلية، ولاسيما المناطق الحدودية مع تركيا، و تكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَد، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول في بعض المناطق.

أما في لبنان، فتصل تأثيرات المنخفض الجوي على شكل انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول الأمطار خاصة في المناطق الساحلية.

كما يُتوقع أن تستمر تأثيرات المنخفض الجوي خلال يوم السبت، بحيث يستمر ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بمشيئة الله، ولاسيما في المناطق الساحلية من سورية ، بالإضافة إلى أجزاء من الأراضي اللبنانية، ويُعد هذا المنخفض الجوي متأخراً بشكل لافت نسبة إلى هذا الوقت من العام، إذ يجلب معه العديد من التقلبات الجوية والأجواء الأقرب إلى الشتوية على مناطق شمال بلاد الشام.