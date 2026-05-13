نائب يوجه 21 سؤالاً للحكومة حول مشاريع السكك الحديدية والربط الإقليمي للأردن

خبرني - وجه النائب المهندس عدنان مشوقة، اليوم الأربعاء، سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول مشاريع السكك الحديدية وربط الأردن بالخليج وأوروبا وسوريا.

واستفسر مشوقة في 21 سؤالا عن القيمة الإجمالية الفعلية لمشروع سكة حديد ميناء العقبة البالغ 360 كيلومتراً، وهل ما زالت التكلفة عند 2.3 مليار دولار بعد توقيع اتفاقيات بدء الإجراءات التنفيذية قبل 17 يوماً؟ وهل هناك أي مخصصات إضافية من الموازنة العامة؟

كما تضمن السؤال طلباً لبيان الجداول الزمنية الدقيقة للتنفيذ، وما هي المدة الزمنية المتوقعة بعد الإغلاق المالي المرتقب مطلع عام 2027؟ وهل هناك أي عقبات تعيق بدء التنفيذ؟

وتساءل مشوقة عن الخطط التفصيلية لربط مشروع سكة حديد العقبة بالعاصمة عمّان، وما هي الكلف التقديرية لهذا الربط؟ وهل هناك دراسات جدوى مكتملة؟

كما طلب معلومات حول الوضع الحالي لخط الحديد الحجازي القائم داخل المملكة، وما هي حالته الفنية وطول المسار العامل منه؟



واستفسر مشوقة عن آخر مستجدات مشروع ربط الأردن بالسعودية وتركيا وسوريا وأوروبا عبر السكك الحديدية، وهل هناك دراسات جدوى أو اتفاقيات موقعة لربط الشبكة الأردنية بهذه الشبكات.

وتالياً نص السؤال:

الموضوع: مشاريع السكك الحديدية الوطنية والإقليمية وربط الأردن بالدول المجاورة وأوروبا

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

* أولاً: بخصوص مشروع سكة حديد ميناء العقبة

1) ما هي القيمة الإجمالية الفعلية لمشروع سكة حديد ميناء العقبة البالغ 360 كيلومتراً، وهل ما زالت التكلفة عند 2.3 مليار دولار بعد توقيع اتفاقيات بدء الإجراءات التنفيذية قبل 17 يوماً؟ وهل هناك أي مخصصات إضافية من الموازنة العامة؟

2) ما هي الجداول الزمنية الدقيقة للتنفيذ، وما هي المدة الزمنية المتوقعة بعد الإغلاق المالي المرتقب مطلع عام 2027؟ وهل هناك أي عقبات تعيق بدء التنفيذ؟

3) ما هي نسبة المساهمة الأردنية في الشركة المشتركة مع الجانب الإماراتي، وهل هناك ضمانات سيادية من الحكومة الأردنية للاستثمار؟

*ثانياً: بخصوص الربط الإقليمي والشبكة الوطنية:

4) ما هي الخطط التفصيلية لربط مشروع سكة حديد العقبة بالعاصمة عمّان، وما هي الكلف التقديرية لهذا الربط؟ وهل هناك دراسات جدوى مكتملة؟

5) ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لربط الشبكة السككية الأردنية بدول الجوار، وخاصة سوريا والسعودية، وهل هناك اتفاقيات أو مذكرات تفاهم موقعة بهذا الخصوص؟

6) هل سيتم ربط المشروع بميناء معان البري كمنطقة لوجستية وجمركية، وما هي الكلف المتوقعة لذلك؟

*ثالثاً: بخصوص خط الحديد الحجازي القائم:

7) ما هو الوضع الحالي لخط الحديد الحجازي القائم داخل المملكة، وما هي حالته الفنية وطول المسار العامل منه؟

8) هل تم إجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لربط مشروع سكة حديد ميناء العقبة بخط الحديد الحجازي القائم، أو لإعادة تأهيله واستخدامه كجزء من الشبكة الوطنية الجديدة؟

9) ما هي الكلف التقديرية لإعادة تأهيل خط الحديد الحجازي مقارنة بإنشاء مسارات جديدة، وهل يمكن أن يشكل بديلاً أقل كلفة لربط العقبة بالعاصمة؟

10) هل هناك أي مباحثات مع الجانب السوري أو السعودي للاستفادة من الأجزاء المتبقية من خط الحديد الحجازي خارج حدود المملكة؟



*رابعاً: بخصوص مشاريع الربط مع السعودية وسوريا وتركيا وأوروبا:

11) ما هي آخر مستجدات مشروع ربط الأردن بالسعودية عبر السك الحديدية، وهل هناك دراسات جدوى أو اتفاقيات موقعة لربط الشبكة الأردنية بشبكة السك السعودية؟

12) هل هناك خطة حكومية لربط الأردن بتركيا عبر سوريا، ضمن مشروع الربط السككي الإقليمي؟ وما هي المعوقات السياسية والفنية التي تواجه هذا الربط؟

13) ما هو موقف الحكومة من مشروع "طريق الحرير الحديدي" أو "ممر التنمية" الذي يهدف لربط الخليج بأوروبا عبر الأردن؟ وهل تمت مناقشة مشاركة الأردن فيه مع دول الاتحاد الأوروبي أو الصين؟

14) هل هناك أي مشاريع مطروحة لربط ميناء العقبة بموانئ البحر المتوسط في سوريا وتركيا عبر شبكة سك حديدية إقليمية؟ وما هي الكلف التقديرية لهذه المشاريع؟

15) هل تمت دراسة إمكانية ربط الأردن بالشبكة الأوروبية للسك الحديدية عبر ممرات بحرية أو برية، وهل هناك دعم من الاتحاد الأوروبي او الدول الاقليمية لهذا المشروع؟

*خامساً: بخصوص التعويضات والكوادر والسيادة الوطنية:

16) ما هي الآليات المعتمدة لتعويض أصحاب الأراضي التي سيتم استملاكها في مناطق الأغوار لصالح المشروع، وهل تم تحديد بدائل عادلة لهم؟

17) هل تم وضع خطة لتدريب وتأهيل كوادر أردنية متخصصة في قطاع السك الحديدية، وهل هناك التزام من الجانب الإماراتي بنقل الخبرة التقنية؟

18) هل للكيان الصهيوني أي علاقة حالية او مستقبلية بهذه المشاريع المذكورة او غيرها؟

19) هل في هذه المشاريع والعقود والملاحق أي شبهة قد تضر بالدور السيادي للاردن؟

20) هل هذه المشاريع تشمل نقل البضائع والركاب والسياحة؟

21) ماهي التواريخ المتوقعة للبدء والانتهاء وتشغيل هذه المشاريع؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

النائب المهندس

عدنان مشوقه