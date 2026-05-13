الأردن يوسع حضوره السياحي عالمياً عبر فعاليات في عدة عواصم دولية

خبرني - أعلنت هيئة تنشيط السياحة الأردنية عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الترويجية في عدد من العواصم العالمية، بالتنسيق مع السفارات الأردنية وبعثات المملكة الدبلوماسية، وذلك ضمن خطة تسويقية متكاملة تهدف إلى تعزيز حضور الأردن على خارطة السياحة العالمية، والتعريف بما يزخر به من مقومات سياحية وثقافية وإنسانية فريدة.

وأكدت الهيئة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوسيع نطاق الترويج السياحي للمملكة في الأسواق الدولية ذات الأولوية، من خلال استثمار المناسبات الوطنية والفعاليات العالمية في إبراز الأردن كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة وغنية بالتجارب الاستثنائية.

وبينت الهيئة أن البرنامج الترويجي يشمل فعاليات وأنشطة تعريفية وثقافية في عدد من العواصم الدولية، من بينها لندن، موسكو، روما، مدريد، الجزائر، نيودلهي، طوكيو، إلى جانب فعاليات في البرازيل، أوتاوا وجاكرتا، بالتعاون مع وزارة الخارجية وبعثاتنا البلوماسية في تلك العواصم و بما يعكس تنوع المنتج السياحي الأردني ويعزز حضور المملكة أمام الجمهور الدولي.

وأضافت الهيئة أن هذه الأنشطة تتضمن عروضاً ترويجية وثقافية وتجارب تفاعلية تسلط الضوء على الهوية الأردنية، وتبرز ما يتمتع به الأردن من مواقع أثرية وطبيعية ودينية وعلاجية، إلى جانب الترويج للمناسبات الوطنية، وفي مقدمتها احتفالات المملكة باليوبيل الثمانين للاستقلال، إضافة إلى الزخم المرتبط بمشاركة منتخب النشامى في كأس العالم 2026، بما يسهم في تعزيز صورة الأردن الحديثة وترسيخ مكانته كوجهة سياحية عالمية.

وأكدت هيئة تنشيط السياحة الأردنية استمرارها في تنفيذ خططها الترويجية عبر مكاتبها الخارجية وبالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن توسيع الوصول إلى الأسواق المستهدفة ورفع فاعلية الحملات التسويقية الخاصة بالأردن خلال المرحلة المقبلة.