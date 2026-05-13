*
الاربعاء: 13 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

النزاهة تستدعي النائب العماوي للتأكد من مزاعمه

  • 13 أيار 2026
  • 12:34
النزاهة تستدعي النائب العماوي للتأكد من مزاعمه

خبرني - استدعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صباح  أمس الثلاثاء النائب مصطفى العماوي للاستماع إلى أقواله بناء على تصريحات منه تناقلتها وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعي حول ما زعمه من تصريحات عن ممارسات فساد ارتكبها نوّاب بمعرفة أو مساعدة حكومات ووزراء سابقين.

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن الاستماع إلى أقواله استمر لأكثر  من ثلاث ساعات للتأكد مما زعمه والتي كان بإمكانه تزويد الهيئة أو الجهات ذات العلاقة بها بحكم موقعه ومنصبه كنائب  في البرلمان  .

وأضاف المصدر قوله أن الهيئة أمهلته لهذا اليوم الأربعاء لتقديم الوثائق التي أشار  إليها في حديثه وأنها بحوزته عن تلك الممارسات .

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نائب يوجه 21 سؤالاً للحكومة حول مشاريع السكك الحديدية والربط الإقليمي للأردن
نائب يوجه 21 سؤالاً للحكومة حول مشاريع السكك الحديدية والربط الإقليمي للأردن
  • 2026-05-13 14:15
وليمة عشاء بداوية لجعفر حسان تبعها نقاش اصلاحي 
وليمة عشاء بداوية لجعفر حسان تبعها نقاش اصلاحي 
  • 2026-05-13 13:29
الروابدة يسأل الحكومة عن اتاوات خراف سورية
الروابدة يسأل الحكومة عن اتاوات خراف سورية
  • 2026-05-13 01:18
الاردن .. الزراعة النيابية: فحص شحنات اللحوم في مسلخ عمّان دون كشف حدودي
الاردن .. الزراعة النيابية: فحص شحنات اللحوم في مسلخ عمّان دون كشف حدودي
  • 2026-05-12 18:40
الزراعة النيابية تدعو لعدم المماطلة بإدخال شحنات اللحوم
الزراعة النيابية تدعو لعدم المماطلة بإدخال شحنات اللحوم
  • 2026-05-12 17:09
نواب يشتكون من المماطلة بإدخال شحنات اللحوم .. والجمارك توضح
نواب يشتكون من المماطلة بإدخال شحنات اللحوم .. والجمارك توضح
  • 2026-05-12 15:01