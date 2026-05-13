أمنية ونجم المنتخب الوطني عُودة الفاخوري يعلنان شراكة تدعم الشباب والطموح الأردني

خبرني - في خطوة تعكس التزامها بالاستثمار في الطاقات الأردنية الشابة وإيمانها بالشباب كقوة تصنع المستقبل، أعلنت شركة “أمنية”، إحدى شركات Beyon، ونجم المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم عُودة الفاخوري، عن توقيع شراكة جديدة يصبح بموجبها الفاخوري سفيراً لعلامة “أمنية” التجارية.

وجرى الإعلان عن الشراكة خلال فعالية أقيمت في نادي السيارات الملكي بحضور الإدارة التنفيذية لشركة “أمنية”، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى والشخصيات المؤثرة، إضافة إلى عدد من أفراد عائلة عُودة الفاخوري والمقرّبين منه الذين حرصوا على مشاركة هذه اللحظة المميزة معه.

ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع رؤية الطرفين المشتركة حول أهمية دعم الشباب الأردني وتعزيز ثقافة الطموح والعمل الجاد والإيمان بالقدرات المحلية.

واختار عُودة الفاخوري “أمنية” كشريك لهذه المرحلة، انطلاقاً من رؤيتها الحديثة وتركيزها على الابتكار، إلى جانب إيمانها المستمر بدعم المواهب الأردنية وتمكين الشباب.

من جهتها، ترى “أمنية” في عُودة الفاخوري شخصية أردنية ملهمة استطاعت أن تحقق حضوراً لافتاً بموهبتها والتزامها وانضباطها، ليصبح اليوم واحداً من أبرز نجوم الكرة الأردنية وأحد الأسماء الملهمة للجيل الصاعد.

وتُعد هذه الشراكة امتداداً لدور “أمنية” المستمر في دعم الرياضة الأردنية، بما في ذلك رعايتها الممتدة لسنوات لناديي الفيصلي والوحدات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في المواهب والطاقات المحلية.

وقالت دينا الداود، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في شركة أمنية: "في أمنية نؤمن أن الإنجازات الكبيرة تبدأ عندما يجد الشباب من يؤمن بقدراتهم منذ البداية. وعُودة يمثل اليوم قصة نجاح أردنية نفتخر فيها، وشخصية تعكس كثيراً من القيم اللي نؤمن فيها كعلامة تجارية، وعلى رأسها الطموح والتطور المستمر والتطلع للمستقبل".

من جهته، أعرب عُودة الفاخوري عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أن اختياره للتعاون مع “أمنية” جاء لكونها علامة تجارية قريبة من الشباب الأردني، وتعكس روح التطور والطموح، إلى جانب إيمانها الحقيقي بدعم المواهب المحلية وتمكينها