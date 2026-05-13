الاربعاء: 13 أيار 2026
هل وجّه روبيو رسالة سياسية ببدلة (مادورو) خلال رحلته إلى الصين؟

  • 13 أيار 2026
  • 10:34
خبرني - في عالم السياسة، قد تقول الصورة ما لا تقوله ألف كلمة وتصريح رسمي. وهذا ما جسدته تدوينة نشرها ستيفن تشونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، عبر حسابه على منصة "إكس" يوم الأربعاء، كتب فيها: "الوزير روبيو يتألق ببدلة نايكي تيك (نسخة فنزويلا) على متن طائرة الرئاسة!"

التدوينة أرفقت بصورة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وهو يرتدي بدلة رياضية من نوع "نايكي تيك".

وسرعان ما انتشرت الصورة كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت عناوين الصحافة الأمريكية. لم يكن سبب الضجة أناقة الوزير، بل "الرمزية السياسية" العميقة للبدلة الرياضية التي يرتديها.

فقد لاحظ المتابعون سريعا أن البدلة التي ارتداها روبيو تتطابق تماما مع تلك التي كان يرتديها الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو لحظة اعتقاله من قبل السلطات الأمريكية في 3 يناير/كانون الثاني 2026.


هذا الربط البصري أخرج الصورة من سياق اللقطة العفوية إلى سياق الاستعراض السياسي المقصود.

وزاد من زخم الصورة تزامنها اللافت مع منشور للرئيس دونالد ترمب على منصته "تروث سوشال" (Truth Social) في التوقيت نفسه تقريبا، إذ نشر خريطة لفنزويلا وعليها علم أمريكا، وعلق عليها بوصفها "الولاية 51".

هذا التزامن بين "صورة البدلة" و"خريطة ترمب" دفع جمهور منصات التواصل إلى التساؤل عن الدلالات والرسائل التي أراد ترمب ووزير خارجيته إيصالها وهما في طريقهما إلى العاصمة الصينية بكين.

