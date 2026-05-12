ترمب: من يريد السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي شخص غبي

خبرني - اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "من يريد السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي شخص غبي".

وقال ترمب في حديث للصحفيين، الثلاثاء، إن "واشنطن لن تبرم إلا اتفاقا جيدا مع إيران".

وأضاف: "فرضنا الحصار على إيران بشكل فعال، وطهران كانت تحصل على الكثير من الأموال عبر مضيق هرمز".

وبشأن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، قال: "سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن وقف إطلاق النار مع إيران".

وفي السياق ذاته، خير ترامب إيران بين "فعل الصواب"، مهددا بـ"إنهاء العمل بشأنها".

كما قال ترمب إنه سيجري مباحثات مطولة مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن إيران، خلال زيارته المرتقبة إلى بكين في الأيام المقبلة.

وتابع: "لا أعتقد أننا سنحتاج لدعم شي بخصوص إيران"، مؤكدا أن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

وبخصوص الحرب في أوكرانيا، أشار ترامب إلى أنه لا يوجد أي تفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن استيلاء روسيا على إقليم دونباس الأوكراني.

وشدد الرئيس الأميركي أن الحرب في أوكرانيا "ستنتهي قريبا جدا".