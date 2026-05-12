الاربعاء: 13 أيار 2026
  • الكونغرس: القبة الذهبية قد تكلّف الولايات المتحدة 1.2 تريليون دولار

  • 12 أيار 2026
  • 22:46
خبرني - قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، الثلاثاء أن تصل كلفة الدرع الصاروخية "القبة الذهبية" التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 1.2 تريليون دولار.

وأوضح المكتب في تقرير أنه "من إجمالي 1.2 تريليون دولار، ستبلغ تكاليف الشراء أكثر قليلا من تريليون دولار، وهذا يشمل مكوّنات النظام الرئيسة ولا سيما طبقات الاعتراض ونظام الإنذار والتتبّع الصاروخي القائم على الفضاء".

وأضاف أن أكثر مكونات المشروع كلفة هو طبقة الاعتراض الفضائية، التي تمثّل نحو 70% من تكاليف الشراء، و60% من إجمالي التكاليف.

وأشار التقرير إلى أن متوسط التكاليف السنوية للتشغيل والدعم سيبلغ نحو 8,3 مليارات دولار.

وكان ترامب وجّه وزارة الدفاع (البنتاغون) في أواخر كانون الثاني 2025 إلى إعداد خطط لإنشاء نظام دفاع صاروخي متطوّر، أطلق عليه في البداية اسم "القبة الحديدية لأميركا".

وفي أيار 2025، أعلن تخصيص 25 مليار دولار للمشروع، مقدّرا كلفته الإجمالية آنذاك بنحو 175 مليار دولار.

تقييمات سرية تعارض رواية ترمب.. إيران تستعيد 90% من منشآتها الصاروخية
