باكستان: مقتل 12 شرطياً في هجوم بسيارة مفخخة

خبرني - قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب 5 آخرون، إثر هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزاً للشرطة في شمال غربي باكستان، أعقبه هجوم مسلح وكمين استهدف قوات الدعم التي وصلت إلى الموقع.

وقال مسؤولون أمنيون لـ"رويترز"، إن انتحارياً فجّر سيارة محملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش للشرطة في منطقة فاتح خيل بمدينة بانو، قبل أن يقتحم مسلحون الموقع ويفتحوا النار على عناصر الشرطة.

وأوضح مسؤول الشرطة محمد سجاد خان أن معظم العناصر الذين كانوا داخل المركز وقت الهجوم يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، مشيراً إلى أن المركز تعرض لدمار كبير، فيما لا تزال العمليات الأمنية مستمرة.



وأضاف مسؤول أمني آخر أن المسلحين نصبوا كميناً لقوات إنفاذ القانون التي توجهت لدعم المركز بعد الانفجار، ما أدى إلى سقوط إصابات إضافية.