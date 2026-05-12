*
الثلاثاء: 12 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الذهب يستقر وسط ترقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط

  • 12 أيار 2026
  • 08:56
الذهب يستقر وسط ترقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط

خبرني - استقرت أسعار الذهب الثلاثاء وسط تقييم المستثمرين للتطورات بشأن الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات أسعار الفائدة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.

وبقي الذهب في المعاملات الفورية عند 4732.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0246 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران 0.3% إلى 4742.40 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 86.08 دولارا للأوقية، في حين انخفض البلاتين 1.6% إلى 2098.25 دولارا وتراجع البلاديوم 1% إلى 1494 دولارا.

وقال ترامب الاثنين إن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار"، بعد أن أوضح رد طهران على اقتراح أميركي لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ارتفاع أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء.. عيار 21 عند 95.5 دينار للغرام
ارتفاع أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء.. عيار 21 عند 95.5 دينار للغرام
  • 2026-05-12 10:28
أوروبا تترقب موجة غلاء جديدة مع تعطل الملاحة في هرمز
أوروبا تترقب موجة غلاء جديدة مع تعطل الملاحة في هرمز
  • 2026-05-12 02:45
واشنطن تقرر طرح 53 مليون برميل نفط لكبح ارتفاع الأسعار
واشنطن تقرر طرح 53 مليون برميل نفط لكبح ارتفاع الأسعار
  • 2026-05-12 02:19
ترمب يعلن خفض ضريبة البنزين الاتحادية
ترمب يعلن خفض ضريبة البنزين الاتحادية
  • 2026-05-11 22:14
بريطانيا تواجه تداعيات حرب إيران بتقليص مشاريع البناء
بريطانيا تواجه تداعيات حرب إيران بتقليص مشاريع البناء
  • 2026-05-11 20:21
المستثمرون يعودون للأسواق الناشئة.. 58 مليار دولار تدفقات في أبريل 2026
المستثمرون يعودون للأسواق الناشئة.. 58 مليار دولار تدفقات في أبريل 2026
  • 2026-05-11 20:15