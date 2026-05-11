ترمب يعلن خفض ضريبة البنزين الاتحادية

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إنه سيخفض ضريبة البنزين الاتحادية البالغة 18 سنتا لفترة لم تُحدد بعد مع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بسبب حرب إيران.

ويتطلب تعليق هذه الضريبة موافقة الكونغرس، الذي يسيطر عليه حاليا رفقاء ترامب في الحزب الجمهوري، عبر تمرير تشريع بهذا الخصوص.

وردا عن سؤال عن تعليق هذه الضريبة، قال ترامب لصحفيين "نعم، سأخفضها." وعندما سُئل في المكتب البيضاوي عن مدة تعليقها، رد قائلا "إلى أن يصبح ذلك مناسبا."

وقال السناتور الجمهوري جوش هولي على منصة إكس إنه سيقدّم الاثنين تشريعا لتعليق ضريبة البنزين.

وذكر ترامب في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) أنه لم يجر تقديم خطة إنقاذ لشركات الطيران وأن وضعها "ليس سيئا".

وقال وزير الطاقة كريس رايت أمس الأحد لشبكة (إن.بي.سي نيوز) إن إدارة ترامب منفتحة على تعليق ضريبة البنزين الاتحادية.

وتفرض الولايات الأميركية أيضا ضرائب على البنزين، لكن ولايات إنديانا وكنتاكي وجورجيا اتخذت خطوات لخفضها لتخفيف العبء عن المستهلكين عند محطات الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير شباط، إذ تشير بيانات جمعية السيارات الأميركية إلى أن متوسط ​​سعر الغالون بلغ 4.52 دولار اليوم.