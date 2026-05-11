المستثمرون يعودون للأسواق الناشئة.. 58 مليار دولار تدفقات في أبريل 2026

خبرني - أظهرت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي الإثنين أن المستثمرين العالميين عادوا بقوة إلى أصول الأسواق الناشئة في أبريل/نيسان، مع تعافي الأسواق من موجات البيع التي أثارتها حرب إيران.

وفقا لرويترز، ارتفعت تدفقات المحافظ للأسواق الناشئة، وهي صافي عمليات الشراء والبيع في أسواق السندات والأسهم، إلى 58.3 مليار دولار في أبريل/نيسان معوضة معظم عمليات التخارج البالغة 66.2 مليار دولار في مارس/آذار عندما أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى زعزعة الأسواق.

وعلى النقيض من مارس/آذار حين تحملت الأسهم العبء الأكبر من موجة البيع، قادت أدوات الدخل الثابت موجة التعافي في أبريل/نيسان.

واجتذبت ديون الأسواق الناشئة 51.9 مليار دولار بعد تخارج بلغ 682 مليارا في مارس/آذار، فيما ارتفعت تدفقات الأسهم إلى 6.4 مليار دولار عقب تخارج 65.5 مليار دولار في مارس/آذار.

وقال معهد التمويل الدولي إن البيانات أظهرت رغبة المستثمرين للعودة سريعا إلى الأسواق الناشئة، لكنه حذر من أن ذلك لا يعني عودة كاملة إلى حالة التفاؤل التي سبقت الأزمة وأدت إلى تدفقات قياسية في بداية العام.

وأضاف المعهد "تُظهر بيانات التدفقات تراجع ضغوط التمويل الفورية، لكنها لا تُظهر أن الصدمة الأساسية تسنى استيعابها"، مشيرا إلى تصاعد الضغوط على مستوردي الطاقة والشركات والبنوك المركزية.

وساعدت الأسواق القوية مثل كوريا الجنوبية وتايوان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال (إم.إس.سي.آي) لأسهم الأسواق الناشئة الذي يضم 24 دولة على تسجيل ثاني أفضل أداء شهري له في نحو عقدين خلال مارس/آذار، في موجة صعود لم تظهر عليها علامات تذكر على التباطؤ.

وتراجع كذلك إلى حد بعيد الارتفاع الذي شهدته العلاوات، أو الفروق، التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الحكومية للأسواق الناشئة مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية.

وقال المعهد "السؤال الرئيسي هو ما إذا كان شهر أبريل/نيسان يمثل بداية عودة مستدامة إلى الوضع الطبيعي أم أنه مجرد المرحلة الأولى من الارتياح بعد التعديل الشديد الذي شهده شهر مارس/آذار".

وشهدت منطقة أفريقيا والشرق الأوسط عودة 7.3 مليار دولار إلى أسواق الديون بعد تخارج 6.5 مليار دولار في مارس/آذار، قابلها جزئيا تخارج إضافي 713 مليون دولار من أسواق الأسهم.