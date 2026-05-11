الغاز الأمريكي يقفز 3% مع تراجع الإنتاج.. أعلى مستوى في أسبوع

خبرني - ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنحو 3% لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوع واحد، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفقا لرويترز، جاء صعود الأسعار رغم التوقعات بانخفاض الطلب الأسبوع المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة وفي ظل وفرة كميات الغاز المخزنة.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز تسليم يونيو/حزيران في بورصة نيويورك التجارية 8.4 سنت أو 3% إلى 2.841 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متجهة لتسجيل أعلى إغلاق منذ الرابع من مايو/أيار.

وفي السوق الفورية، بلغ متوسط أسعار البيع في مركز واها منذ بداية 2026 نحو سالب 2.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمتوسط 1.15 دولار في 2025، و2.88 دولار خلال متوسط السنوات الخمس السابقة من 2021 إلى 2025.

وقالت مجموعة بورصات لندن إن متوسط إنتاج الغاز في الولايات الأمريكية الثماني والأربعين السفلى استقر عند 109.6 مليار قدم مكعبة يوميا حتى الآن في مايو/أيار، وهو المستوى نفسه المسجل في أبريل/نيسان، مقارنة بذروة قياسية شهرية 110.6 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر/كانون الأول 2025.

وانخفض الإنتاج في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تسببت أسعار السوق المنخفضة في قيام بعض شركات الطاقة، مثل إي.كيو.تي، ثاني أكبر منتج للغاز في الولايات المتحدة، بخفض الإنتاج في انتظار ارتفاع الأسعار في المستقبل.