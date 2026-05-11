*
الثلاثاء: 12 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • الغاز الأمريكي يقفز 3% مع تراجع الإنتاج.. أعلى مستوى في أسبوع

الغاز الأمريكي يقفز 3% مع تراجع الإنتاج.. أعلى مستوى في أسبوع

  • 11 أيار 2026
  • 20:05
الغاز الأمريكي يقفز 3 مع تراجع الإنتاج أعلى مستوى في أسبوع

خبرني - ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنحو 3% لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوع واحد، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفقا لرويترز، جاء صعود الأسعار رغم التوقعات بانخفاض الطلب الأسبوع المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة وفي ظل وفرة كميات الغاز المخزنة.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز تسليم يونيو/حزيران في بورصة نيويورك التجارية 8.4 سنت أو 3% إلى 2.841 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متجهة لتسجيل أعلى إغلاق منذ الرابع من مايو/أيار.

وفي السوق الفورية، بلغ متوسط أسعار البيع في مركز واها منذ بداية 2026 نحو سالب 2.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمتوسط 1.15 دولار في 2025، و2.88 دولار خلال متوسط السنوات الخمس السابقة من 2021 إلى 2025.

وقالت مجموعة بورصات لندن إن متوسط إنتاج الغاز في الولايات الأمريكية الثماني والأربعين السفلى استقر عند 109.6 مليار قدم مكعبة يوميا حتى الآن في مايو/أيار، وهو المستوى نفسه المسجل في أبريل/نيسان، مقارنة بذروة قياسية شهرية 110.6 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر/كانون الأول 2025.

وانخفض الإنتاج في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تسببت أسعار السوق المنخفضة في قيام بعض شركات الطاقة، مثل إي.كيو.تي، ثاني أكبر منتج للغاز في الولايات المتحدة، بخفض الإنتاج في انتظار ارتفاع الأسعار في المستقبل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ارتفاع أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء.. عيار 21 عند 95.5 دينار للغرام
ارتفاع أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء.. عيار 21 عند 95.5 دينار للغرام
  • 2026-05-12 10:28
الذهب يستقر وسط ترقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط
الذهب يستقر وسط ترقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط
  • 2026-05-12 08:56
أوروبا تترقب موجة غلاء جديدة مع تعطل الملاحة في هرمز
أوروبا تترقب موجة غلاء جديدة مع تعطل الملاحة في هرمز
  • 2026-05-12 02:45
واشنطن تقرر طرح 53 مليون برميل نفط لكبح ارتفاع الأسعار
واشنطن تقرر طرح 53 مليون برميل نفط لكبح ارتفاع الأسعار
  • 2026-05-12 02:19
ترمب يعلن خفض ضريبة البنزين الاتحادية
ترمب يعلن خفض ضريبة البنزين الاتحادية
  • 2026-05-11 22:14
بريطانيا تواجه تداعيات حرب إيران بتقليص مشاريع البناء
بريطانيا تواجه تداعيات حرب إيران بتقليص مشاريع البناء
  • 2026-05-11 20:21