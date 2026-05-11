الدولار يصمد أمام تقلبات النفط وتصاعد المخاوف الجيوسياسية

خبرني - استقر الدولار الإثنين بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رد إيران على المقترح الأمريكي لوقف الحرب، وهي خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وجددت المخاوف بشأن استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

ولم يسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات أخرى، تغيرا يذكر مستقرا عند 97.977.

وفقا لرويترز، قفزت أسعار النفط، إذ كسب خام برنت 2.5% ليصل إلى 103.8 دولار للبرميل.

وقال رئيس قسم أبحاث الشركات لدى سوسيتيه جنرال، كينيث بروكس، إن الأسواق لا تزال تتوقع التوصل إلى حل للصراع، وكان رد فعل السوق الإثنين أكثر هدوءا بكثير عنها عندما تصاعدت حدة التصريحات في السابق.

وأضاف "أعتقد أن السبب في ذلك قد يكون تدخل الصين.. بالنسبة لي، تعد القمة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع الحدث الأهم".

وذكر بروكس أن المخاوف بشأن التضخم والنمو المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، فضلا عن أي رد فعل محتمل من البنوك المركزية، لا تزال تؤثر على السوق.

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن يناقش ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قضايا إيران وتايوان والذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والمعادن الحيوية.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل/ نيسان هذا الأسبوع، وحظي الدولار بدعم من تقرير الوظائف الأمريكي الصادر الجمعة وأظهر زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 115 ألف وظيفة في أبريل/نيسان، أي ما يقارب مثلي التوقعات.

وعززت هذه الأرقام التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركز الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت.

وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي كما كان متوقعا، لكن القرار كشف عن أعمق انقسام داخله منذ عقود، إذ عارض 3 مسؤولين الإشارة إلى تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل.

وبلغ اليوان الصيني أعلى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ أكثر من 3 سنوات خلال تعاملات الإثنين. واستقر سعر صرف اليوان في السوق الخارجية عند 6.7928 يوان للدولار.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الإثنين أن أسعار المنتجين في الصين فاقت التوقعات لتصل إلى أعلى مستوى في 45 شهرا في أبريل/نيسان بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.

وجاء ذلك في أعقاب الأرقام الصادرة مطلع الأسبوع والتي أظهرت تسارع نمو الصادرات الصينية الشهر الماضي مع سعي المصانع لتلبية الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.1772 دولار وتراجع الين 0.3% إلى 157.11 ين للدولار وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.361 دولار.