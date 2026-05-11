الهند تدخل عصر المنازل المطبوعة ثلاثياً

خبرني - تشهد الهند تحولاً لافتاً في قطاع البناء والعقارات، مع تدشين أول منزل تم تطويره باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وفي مؤشر على دخول البلاد مرحلة جديدة من الابتكار في تشييد المساكن، ألقى تقرير نشره موقع "باراميتريك أركيتيكتشر" الضوء على المشروع الذي تم تنفيذه في مدينة "بوون"وقال إنه يعكس توجهات حديثة نحو البناء السريع والمستدام، مع الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة بدلاً من الأساليب التقليدية.

والمنزل الجديد، الذي طورته شركة "جودريدج بروبيرتيز" بالتعاون مع "تفاستا انجينيرينج"، يمثل نموذجاً عملياً لقدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد في إعادة تشكيل قطاع التشييد. ويقع المشروع داخل مجمع سكني حديث، حيث تم تصميمه كفيلا مكونة من طابقين، بمساحة تقارب 2200 قدم مربع، وتم إنجازه خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز أربعة أشهر.

وتعتمد هذه التقنية على مبدأ "البناء بالإضافة" حيث يتم إنشاء الهيكل عبر ضخ طبقات متتالية من الخرسانة باستخدام أنظمة آلية موجهة بالحاسوب. هذا الأسلوب يختلف جذرياً عن الطرق التقليدية التي تعتمد على الطوب والإسمنت والعمل اليدوي المكثف، ما يؤدي إلى تقليل الزمن والتكاليف بشكل ملحوظ.

خرسانة مستدامة

ويُعد عنصر الاستدامة أحد أبرز مميزات هذا المشروع. فقد استخدمت الشركة مواد خرسانية مصممة خصيصاً لتقليل الفاقد، إلى جانب دمج مواد معاد تدويرها من مخلفات صناعية وإنشائية. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة الهدر بشكل كبير مقارنة بالبناء التقليدي، وهو ما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويقلل التأثير البيئي.

كما يتميز المنزل بتصميم معماري حديث يعتمد على جدران مطبوعة ذات أشكال هندسية مميزة، لا تقتصر فائدتها على الجانب الجمالي فحسب، بل تلعب دوراً وظيفياً مهماً. إذ توفر هذه الجدران عزلاً حرارياً محسناً، يساعد على تنظيم درجات الحرارة داخل المنزل، ما يساهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل.

ويرى خبراء القطاع أن هذه التجربة تمثل نقطة تحول حقيقية في سوق الإسكان، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدن الكبرى، مثل نقص المساكن وارتفاع تكاليف البناء والاعتماد الكبير على العمالة. وتوفر الطباعة ثلاثية الأبعاد حلاً عملياً لهذه المشكلات، من خلال تسريع وتيرة البناء وتقليل الحاجة إلى الموارد البشرية.

جميع مشروعات الإسكان

ولا يقتصر تأثير هذه التقنية على الإسكان الفاخر فقط، بل يمتد ليشمل مشروعات الإسكان الاقتصادي. فمع انخفاض التكاليف وزيادة الكفاءة، يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لتوفير مساكن بأسعار مناسبة، ما قد يساهم في معالجة أزمة السكن في العديد من المدن الهندية.

ومن جانبها، تعمل شركة "تفاستا انجينيرينج" على توسيع نطاق استخدام هذه التقنية، حيث سبق لها تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل مباني مكتبية ومنشآت عامة وهياكل بحرية. ومع نجاح هذا المشروع، تخطط الشركة للانتقال إلى تنفيذ مبانٍ متعددة الطوابق باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحول جذري في أساليب البناء المستقبلية.

كما يعكس التعاون بين القطاع العقاري والتكنولوجيا العميقة نموذجاً جديداً للشراكات في الاقتصاد الحديث، حيث تتكامل الخبرات الهندسية مع الابتكار التقني لإنتاج حلول أكثر كفاءة واستدامة، بحيث قد نشهد خلال السنوات المقبلة تحولاً جذرياً في الطريقة التي تُبنى بها المدن، لتصبح أكثر ذكاءً وقدرة على تلبية احتياجات المستقبل.