سعر جهاز بلايستيشن 6.. 4 أسباب وراء الارتفاع الجنوني المتوقع

خبرني - تتزايد المخاوف من ارتفاع سعر جهاز بلايستيشن 6 المستقبلي في ظل الأزمات الاقتصادية ونقص المكونات، فهل سيصبح الجهاز القادم عبئاً مالياً على اللاعبين؟ إليكم التفاصيل.

تشهد صناعة أجهزة الألعاب في الوقت الراهن تحولات اقتصادية حادة وغير مسبوقة، حيث أدت الأزمات العالمية ونقص توريد المكونات الأساسية مثل ذاكرات الوصول العشوائي (RAM) إلى ارتفاع جنوني في تكاليف التصنيع والشحن.

هذا الوضع لم يعد مجرد عائق مؤقت، بل صار واقعاً يفرض نفسه على كبرى الشركات مثل "سوني"، التي بدأت بالفعل في إعادة النظر في سياسات التسعير الخاصة بمنتجاتها الحالية والمستقبلية.

ومع القفزة السعرية التي شهدها سعر جهاز PlayStation 5 مؤخراً، وصولاً إلى السعر المرتفع لجهاز PlayStation 5 Pro، بدأ القلق يتسرب إلى نفوس اللاعبين حول العالم بشأن التكلفة النهائية لجهاز الجيل القادم PlayStation 6.

وإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تقديم تقنيات بصرية ومعالجات جبارة، بل في كيفية موازنة تلك القوة التقنية مع سعر يظل في متناول فئة واسعة من الجمهور، خاصة وأن الأجهزة المنزلية كانت دائماً تمتاز بتفوقها السعري على أجهزة الحاسوب القوية، فهل ستتمكن سوني من الحفاظ على هذه المعادلة الصعبة؟

يعود الارتفاع الحالي في الأسعار إلى ضغوط اقتصادية عالمية وتكاليف شحن باهظة، بالإضافة إلى نقص حاد في المكونات التقنية المتطورة، وهو ما انعكس بشكل واضح على أسعار الأجهزة المتاحة حالياً:

زيادة مفاجئة في السعر الأساسي: وصل سعر نسخة PlayStation 5 القياسية (بمحرك الأقراص) إلى 649.99 دولار، وهذا يعني زيادة قدرها 150 دولاراً عما كان عليه السعر وقت الإطلاق في 2020.

ارتفاع سقف الأسعار للإصدارات المحسنة: طرحت الشركة جهاز PlayStation 5 Pro بسعر ضخم يصل إلى 899.99 دولار، وهو سعر مرتفع جداً يجعل الجهاز يقترب من فئة الأجهزة "الفاخرة" أو عالية التكلفة.

انتهاء عصر "الأسعار التناقصية": توضح هذه الأرقام أن القاعدة القديمة التي اعتدنا عليها بأن "الأجهزة تصبح أرخص مع مرور الوقت" قد انتهت تماماً، وحل مكانها واقع جديد ترتفع فيه الأسعار بدلاً من انخفاضها.

مخاوف بشأن الجيل القادم: هذا الوضع يضع جهاز PlayStation 6 المتوقع في منطقة حرجة جداً، حيث يخشى الجميع أن تتجاوز تكلفته حاجز الـ 1000 دولار إذا استمرت ضغوط التصنيع والتمويل الحالية.

هل تأجيل إطلاق جهاز بلايستيشن 6 هو الخيار الأفضل حالياً؟يرى الكثير من الخبراء أن التسرع في إطلاق الجيل الجديد قد لا يكون في مصلحة الشركة أو المستخدمين، فبالنظر إلى أن جهاز PS5 لم يحصل على بدايته الطبيعية بسبب تداعيات جائحة COVID-19 التي أثرت على سلاسل التوريد، يشعر الجمهور أن الجيل الحالي بدأ للتو في استعراض قوته الحقيقية.

لذلك فإن تأجيل PlayStation 6 إلى عام 2027 أو ما بعده قد يمنح السوق فرصة للاستقرار، ويسمح للتقنيات أن تصبح أقل تكلفة، مما يضمن إطلاقاً ناجحاً بسعر منطقي.



هل سيمنع ارتفاع الأسعار اللاعبين من شراء PlayStation 6؟

يؤثر غلاء الأجهزة بشكل مباشر على قراراتنا عند الشراء، فبدلاً من أن نفكر في شراء الجهاز فور صدوره، أصبحنا نتردد بسبب عدة عوامل:

السعر أصبح عائقاً: وصول سعر الجهاز إلى 1000 دولار أو أكثر سيجعله بعيداً عن قدرة الكثير من الشباب والعائلات، خاصة مع غلاء المعيشة الحالي.

التأجيل هو الحل: الكثير من اللاعبين سيفضلون الاستمرار في اللعب على أجهزتهم الحالية (مثل PS5) لسنوات أطول، ولن يتسرعوا في دفع مبالغ ضخمة في جهاز جديد.

تغير نظام السوق: تعودنا قديماً أن الأجهزة يرخص سعرها مع الوقت، لكن ما يحدث الآن هو العكس تماماً؛ فالأسعار تزيد بسبب تكلفة التصنيع المرتفعة، وهذا يغير طريقة تفكيرنا في الشراء.

البحث عن بدائل: هذا الغلاء قد يفتح الباب أمام اللاعبين للبحث عن خيارات أخرى أرخص، سواء في أجهزة ألعاب مختلفة أو خدمات اللعب عبر الإنترنت.

شائعات حول تصميم PlayStation 6 وموعد الإصدار المتوقع

رغم غياب التصريحات الرسمية، تشير التوقعات إلى إمكانية رؤية PlayStation 6 في عام 2027 لينافس مشروع مايكروسوفت القادم (Project Helix)، وهناك شائعات مثيرة للاهتمام تتحدث عن احتمالية تحول الجهاز إلى تصميم "هجين" يشبه نينتندو سويتش، يجمع بين القوة المنزلية والمرونة المحمولة، ولكن حتى الآن، تبقى كل هذه المعلومات في إطار التكهنات التي ينتظر الجميع تأكيدها من قبل "سوني" في الفعاليات القادمة.