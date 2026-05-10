النحافة تساوي صحة جيدة. معادلة مألوفة لدى الكثير من المجتمعات الحديثة ساعدت وسائل الإعلام ومن بعدها الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في ترسيخها. لكن ماذا لو كان الميزان والمرآة لا يعطيان الصورة الكاملة؟ هل يمكن أن يبدو الشخص رشيقاً لكنه يحمل دهوناً خفية تهدد صحته؟

فما هي بالضبط تلك الدهون، ولماذا تعد خطيرة، وكيف يمكن التخلص منها؟

"نحيف بدين"

مصطلح "skinny fat" باللغة الإنجليزية، الذي يعني حرفياً "النحيف البدين" ليس له تعريف موحد متفق عليه، ولا يعد مصطلحاً علمياً، لكنه يستخدم إعلامياً للإشارة إلى شخص لديه كمية صغيرة نسبياً من الدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم وحول الأرداف. لكن هذا الشخص عادة ما تكون كتلة الدهون لديه مرتفعة مقارنة بالكتلة العضلية، وعادة ما يبدو "نحيفاً"، لكن أحياناً يكون له "كرش" أو بطن بارزة، وقد يكون لديه نسبة مرتفعة من الدهون الداخلية.

هذا النوع، الذي يسمى أيضا الدهون "الحشوية" أو "النشطة" أو "الخفية"، عبارة عن طبقة من الدهون توجد في عمق تجويف البطن وتحيط بعدد من الأعضاء الداخلية، من بينها القلب والكليتان والكبد والمرارة والأمعاء والبنكرياس.

مخاطر الدهون الداخلية

"تؤدي مخازن الدهون المتوزعة في الجسم وظائف مختلفة نوعاً ما"، وفق البروفيسور فريدريك كارب أستاذ طب الأيض بجامعة أوكسفورد والرئيس المشارك لمجموعة بحثية تركز على وظائف الأنسجة الدهنية والآثار الأيضية للسمنة. "فالدهون التي توجد تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم تلعب دوراً مهماً في الاستجابة لهرمونات التوتر (الأدرينالين)...وهو ما يعد مفيداً لأن بإمكانها تزويد العضلات بالطاقة التي تحتاجها (للفرار من الخطر مثلاً)، في حين أن الدهون المحيطة بالأرداف والموجودة في الساقين لا تستجيب بشكل كبير لهرمونات التوتر ومن الصعب إطلاقها. وهذا يجعل دهون الجزء السفلي من الجسم ملاذاً آمناً للتخزين طويل الأمد في الجسم، ويجنب الأعضاء الأخرى مثل الكبد والبنكرياس تخزين الدهون الضارة لها".

أما الدهون الداخلية فوظيفتها حماية الأعضاء الداخلية التي تحيط بها. لكن تراكم كميات كبيرة منها من الممكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية.

هذه الدهون تستجيب هي الأخرى لهرمونات التوتر "لكن بسبب موقعها التشريحي والكيفية التي تنقل بها الأوعية الدموية الدم من الدهون الداخلية، فإن الدهون التي تُطلَق في هذا الموقع تصل إلى الكبد أولاً"، وفق البروفيسور كارب.

وتقول البروفيسورة نيتا غاندي فوروهي أستاذة الصحة السكانية والتغذية ومديرة برنامج الأوبئة الغذائية بجامعة كامبريدج البريطانية لـ بي بي سي عربي إن " الدهون الداخلية تتصرف بشكل يختلف عن الدهون الموجودة تحت الجلد: فهي نشيطة من الناحية الأيضية وتطلق أحماضاً دهنية وسايتوكينات التهابية (بروتينات تلعب دوراً في الاستجابة المناعية للعدوى) وهرمونات تضع حملاً زائداً على الكبد وتؤدي إلى مقاومة الإنسولين وتراكم البروتينات الدهنية المسببة لتصلب الشرايين. وهذا يسهم في الإصابة بمتلازمة الأيض ويزيد من خطر الإصابة بمرض النوع الثاني من السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل، التي ترتبط بالوفاة المبكرة".

وبسبب هذا النشاط الأيضي تعد الدهون الداخلية أكثر خطورة من الدهون الظاهرة التي توجد تحت الجلد مباشرة.

كما أن بعض الدراسات تشير إلى وجود علاقة بين صحة الدماغ والدهون الداخلية. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها على مدى 16 عاماً جامعة بن غوريون بالتعاون مع باحثين من جامعات هارفارد وتولين ولايبزيغ ونشرت نتائجها أواخر مارس/آذار الماضي، أن انخفاض الدهون الداخلية التراكمية يرتبط بالحفاظ على حجم الدماغ وارتفاع درجات الأداء المعرفي في المرحلة المتأخرة من منتصف العمر. كما توصلت دراسة أجرتها جامعة جوزو الطبية الصينية ونشرت نتائجها في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى وجود علاقة بين تراكم الدهون الداخلية وتقلص حجم الدماغ وانخفاض سرعة التفكير.

كيف تعرف أن لديك دهوناً داخلية مفرطة؟