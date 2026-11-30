خبرني - قد تمهّد تقنية جديدة طورها باحثون في جامعة بافالو الأميركية الطريق أمام طريقة مختلفة لعلاج الفصال العظمي، المعروف أيضاً بهشاشة المفاصل. وتعتمد على هلام قابل للحقن يمكنه الاحتفاظ بالأدوية داخل المفصل وإطلاقها تدريجياً لأسابيع بعد جرعة واحدة.

ولا تقتصر الفكرة على تخفيف الألم؛ إذ تجمع التقنية بين تحسين ترطيب المفصل وإيصال مركّبات تستهدف بعض العمليات البيولوجية المرتبطة بتدهور الغضروف والأنسجة المحيطة به، بحسب ما نقله موقع "Science Daily".



لماذا تحتاج المفاصل إلى طريقة جديدة لإيصال الدواء؟

يُعدّ الفصال العظمي من أبرز أسباب الألم المزمن وصعوبة الحركة، وينتج عن تدهور تدريجي في الغضروف وأنسجة المفصل الأخرى. ورغم أن العلاجات المتاحة، مثل المسكنات وحقن الكورتيكوستيرويدات والمواد المحسّنة للزوجة المفصل، قد تخفف الأعراض، فإن تأثيرها غالباً ما يكون مؤقتاً.

وتتمثل إحدى المشكلات في أن السائل الزلالي داخل المفصل يتخلص بسرعة من كثير من الأدوية المحقونة، ما يقلل مدة بقائها وفاعليتها المحتملة. كما يصعب إيصال بعض المركّبات العلاجية التي لا تذوب جيداً في الماء إلى المفصل بتركيز مناسب.

هلام يتحول إلى خزان للدواء داخل الركبة

تعتمد التقنية على مادة تُعرف باسم "الهيدروجيل"، وهي شبكة من البوليمرات القادرة على الاحتفاظ بكميات كبيرة من الماء. وتُحقن التركيبة في صورة سائلة، ثم تتحول عند تعرضها لحرارة الجسم إلى هلام شبه صلب وزلق داخل المفصل.

ويحتوي الهلام على حوامل نانوية مصممة لنقل الأدوية التي يصعب إذابتها في الماء. وبدلاً من إطلاق الجرعة كاملة فور الحقن، تتحرر المركّبات تدريجياً عبر شبكة البوليمر على مدى أسابيع.

وقد يساعد هذا التصميم على إطالة مدة وجود الدواء داخل المفصل وتقليل الحاجة إلى الحقن المتكررة، مع الحد من تعرض بقية الجسم للمركّبات العلاجية.

استهداف الالتهاب والشيخوخة الخلوية

من أبرز الجوانب الواعدة في التقنية أنها قد تتيح استهداف آليات مرتبطة بتطور المرض، وليس الألم وحده. وتشمل هذه الآليات الالتهاب المزمن والشيخوخة الخلوية، وهي حالة تتوقف فيها الخلايا عن الانقسام، لكنها تظل نشطة وتفرز مواد قد تسهم في تدهور الأنسجة.

واختبر الباحثون منصة إيصال الدواء باستخدام مركّب ينشّط بروتين "SIRT6"، الذي يشارك في تنظيم الالتهاب وشيخوخة الخلايا وإصلاح الحمض النووي وعمليات الأيض.

لكن هذه النتائج لا تعني أن التقنية أثبتت قدرتها على وقف تآكل المفاصل لدى البشر؛ فما زالت فاعليتها العلاجية بحاجة إلى اختبارات إضافية.

هل يمكن استخدامها لعلاج مفاصل أخرى؟

رغم أن علاج الفصال العظمي في الركبة هو التطبيق الرئيسي المستهدف، قد تمتد استخدامات المنصة مستقبلاً إلى حالات أخرى، مثل تنكس الأقراص بين فقرات العمود الفقري وتدهور أوتار الكفة المدورة في الكتف، فضلاً عن تلف المفاصل الناتج عن الإصابات.

متى يصل العلاج إلى المرضى؟

لا تزال التقنية في مراحل التطوير المبكرة، عند المستوى الثالث إلى الرابع من مستويات الجاهزية التقنية، أي إنها لم تصل بعد إلى مرحلة إثبات السلامة والفاعلية في التجارب السريرية على المرضى.

ولذلك، ستكون هناك حاجة إلى أبحاث إضافية لتحديد مدى أمانها وقدرتها على تخفيف الأعراض أو إبطاء تقدم المرض، قبل الحديث عن استخدامها علاجاً متاحاً. والتقنية قيد طلب براءة اختراع، وهي متاحة للترخيص والتطوير بالتعاون مع جهات أخرى