خبرني - قد تبدو المكمّلات الغذائية خياراً آمناً لمجرد أنها تُباع دون وصفة طبية، لكن بعض مكوّناتها النشطة قد تتداخل مع الأدوية وتغيّر طريقة عملها. ويكتسب ذلك أهمية خاصة لدى من يتناولون أدوية خفض الكوليسترول، إذ قد تزيد بعض المكمّلات خطر الآثار الجانبية، بينما قد تقلل أخرى فاعلية العلاج.

ويستعرض تقرير نشره موقع "Eating Well" ثلاثة مكملات غذائية قد تعطل فعالية أدوية الكوليسترول.



1. أرز الخميرة الحمراء

يُستخدم أرز الخميرة الحمراء، الناتج عن تخمير الأرز بنوع من الخمائر، لخفض الكوليسترول الضار (LDL). لكن مستخلصه قد يحتوي على مركّب "الموناكولين K"، المطابق كيميائياً للمادة الفعالة في دواء "لوفاستاتين".

وتوضح اختصاصية التغذية ماشا ديفيس أن الجمع بينه وبين أدوية الستاتين قد يزيد كمية المادة الدوائية التي يتعرض لها الجسم، ويرفع احتمال الآثار الجانبية، مثل آلام العضلات، وفي حالات نادرة تلف العضلات أو الكبد.

وتكمن مشكلة إضافية في تفاوت تركيز هذا المركّب بين المنتجات، إذ لا تكون الكمية الفعلية واضحة دائماً على الملصق. لذلك، لا ينبغي الجمع بينهما دون موافقة الطبيب.

2. نبتة سانت جون

تُستخدم نبتة سانت جون (العرن المثقوب) في بعض المكمّلات العشبية لدعم المزاج، لكنها قد تتداخل مع أدوية متعددة.

وتقول ديفيس إن النبتة تنشّط إنزيمات وناقلات مسؤولة عن استقلاب الأدوية، ما قد يسرّع تكسير بعض الستاتينات ويقلل تركيزها في الدم، وبالتالي يضعف فاعليتها. ويُلاحظ هذا التفاعل خصوصاً مع أدوية مثل "أتورفاستاتين".

كما قد تتفاعل النبتة مع مضادات الاكتئاب ومميّعات الدم وبعض وسائل منع الحمل، لذا ينبغي إبلاغ الطبيب أو الصيدلي قبل استخدامها.

3. البربرين والهيدراستس

يُسوّق البربرين، وهو مركّب نباتي يوجد في بعض الأعشاب، لدعم مستويات السكر والكوليسترول. كما تحتوي نبتة الهيدراستس، المعروفة باسم "الختم الذهبي"، على مركّبات قد تؤثر في استقلاب الأدوية.

وتشير الأدلة إلى أن الهيدراستس قد يثبط بعض الإنزيمات المسؤولة عن تكسير الأدوية، بينما لا تزال الأبحاث المتعلقة بالتفاعل المباشر بين البربرين أو الهيدراستس والستاتينات محدودة. لذلك، لا يمكن تحديد حجم الخطر بدقة، لكن احتمال التداخل يستدعي استشارة مختص قبل الاستخدام.

كيف تحمي نفسك من التفاعلات الدوائية؟

ينصح الخبراء بإطلاع الطبيب والصيدلي على قائمة كاملة بكل ما تتناوله، بما في ذلك الأعشاب والفيتامينات والمساحيق الغذائية، وعدم اعتبار المنتجات الطبيعية خالية من المخاطر.

كما يُفضّل اختيار المكمّلات التي خضعت لاختبارات جودة مستقلة، مثل اختبارات "USP" أو "NSF"، مع الانتباه إلى أن هذه الشهادات لا تعني إثبات الفاعلية العلاجية أو ضمان خلو المنتج من التفاعلات الدوائية.

وإذا ظهرت آلام عضلية غير مبررة أو ضعف شديد أو بول داكن أو اصفرار الجلد، فينبغي التواصل مع الطبيب سريعاً، فقد تكون هذه علامات تستدعي تقييم الآثار الجانبية للعلاج. ولا توقف دواء الكوليسترول أو تغيّر جرعته من تلقاء نفسك.

عادات تدعم صحة القلب

إلى جانب الالتزام بالعلاج، تساعد التغذية المتوازنة الغنية بالألياف، مثل الشوفان والبقول، والدهون غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، على دعم مستويات صحية للكوليسترول.

كما يُنصح بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً على الأقل من النشاط البدني متوسط الشدة، والحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين.