خبرني - فاز الحزب الشعبي اليميني بزعامة ألبرتو نونييز فييخو في الانتخابات التشريعية المبكرة في إسبانيا الأحد متقدما على الاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وسيحقق مع اليمين المتطرف الغالبية المطلقة في مجلس النواب، وفقًا لنتائج فرز نحو 75% من أوراق الاقتراع.

وتبيّن من عملية الفرز أن الحزب الشعبي قد يحصل على 134 مقعدا بينما يُتوقع أن يبلغ عدد نواب حزب فوكس اليميني المتطرف خمسين، ما يتيح لهما معا تجاوز عتبة الـ176 مقعدا المطلوبة لنيل الغالبية المطلقة. أما الحزب الاشتراكي فيُحتمل وفقا للنتائج الجزئية فوزه بـ117 مقعدا.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن ارتياحه لخسارة رئيس الوزراء الإسباني اليساري بيدرو سانشيز في الانتخابات أمام اليمين واليمين المتطرف، واصفا ذلك بأنه "أنباء رائعة".

وقال ترامب للصحافيين "هذا أمر جيد. كان عمله مريعا، وهو يستحق الخسارة".