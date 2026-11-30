خبرني - قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية بتغريم سيدة مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانتها بسب وقذف الفنانة بسمة بوسيل طليقة النجم المصري تامر حسني، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة، إلى جانب تعمد إزعاجها ومضايقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال.

جاء الحكم على خلفية اتهام السيدة باستخدام حساب إلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي لنشر عبارات وألفاظ مسيئة بحق بسمة بوسيل، تضمنت إساءات وعبارات تمثل سباً وقذفاً، فضلاً عن محتوى من شأنه المساس بخصوصيتها.

وتعود بداية الواقعة إلى تقدم بسمة بوسيل ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اتهمت فيه سيدة بالتعدي عليها لفظياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر عبارات مسيئة تتضمن سباً وقذفاً.

عبارات خادشة

فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في البلاغ، حيث كشفت التحريات أن المتهمة استخدمت حساباً إلكترونياً في توجيه ألفاظ وعبارات خادشة بحق الفنانة المغربية.

كما أظهرت التحقيقات أن التجاوزات لم تقتصر على السب والقذف، بل شملت نشر محتوى يمس الحياة الخاصة لبسمة بوسيل، إلى جانب تعمد إزعاجها ومضايقتها من خلال إساءة استخدام وسائل التواصل.

وعقب تحرير محضر بالواقعة، تولت نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى السيدة، وفحص ما جرى نشره عبر الحساب الإلكتروني محل البلاغ، قبل إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية للفصل فيها، فيما انتهت المحكمة إلى تغريم المتهمة 50 ألف جنيه.

علماً أن بسمة بوسيل هي مغنية ومصممة أزياء مغربية، برز اسمها عربياً بعد مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، كما ارتبط اسمها بالفنان المصري تامر حسني بعدما تزوجته عام 2012، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم تاليا وأمايا وآدم.

وبعد الزواج ابتعدت عن الغناء لفترة، واتجهت إلى عالم تصميم الأزياء والموضة، قبل أن يعلن الطرفان انفصالهما في أبريل 2023 لتعود إلى الفن مجدداً.