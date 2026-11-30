خبرني - عادت أزمة مقتنيات الممثل المصري الراحل أحمد زكي إلى الواجهة مجدداً، بعد تصريحات لمحامٍ مصري وجه اتهامات فيها للإعلامي الراحل وائل الإبراشي بالاستيلاء على بعض مقتنيات الفنان خلال زيارة لشقته وتصوير حلقة تلفزيونية من داخلها.

في حين أثارت هذه الاتهامات جدلاً واسعاً، خاصة أن المحامي بلال عبد الغني تحدث عن تحريك دعوى قضائية ضد الإبراشي على خلفية الواقعة، قبل أن يتم حفظها عقب وفاته.

شقيقة أحمد زكي تعلق

من جانبها، قالت منى عطية، شقيقة الفنان أحمد زكي، إن ما قاله المحامي "لا أساس له من الصحة، وإن الإعلامي الراحل وائل الإبراشي لم يسرق أية متعلقات أو مقتنيات، بل هو من الإعلاميين القلائل الذين كانوا على تواصل دائم معها لمساعدتها في الحصول على مقتنيات شقيقها بشكل كامل".

كما استنكرت عطية استمرار المحامي بلال عبد الغني في الحديث باسم أسرة أحمد زكي، رغم أنه لم يعد ممثلاً قانونياً لها منذ فترة طويلة، بعد إلغاء جميع التوكيلات الصادرة له.

اتهام للأخ غير الشقيق لهيثم

لكنها في المقابل اتهمت رامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، بالمسؤولية عن ضياع بعض المقتنيات، موضحة أنه تولى نقلها إلى مكان آخر عقب بيع شقة الفنان، التي كانت تضم متعلقاته الشخصية والفنية، مشددة على أنها "لن تتنازل عن حقها، وستلجأ إلى القضاء".

كما أوضحت أنها "ما زالت تطالب بالحصول على مقتنيات شقيقها، من أجل الحفاظ عليها، وفقاً للوصية التي أوصاها بها أحمد زكي قبل وفاته، وليست في حاجة بأن يقوم أي نجم بشراء تلك المقتنيات، مثلما عرض عليها الفنان محمد رمضان، لأن كل ما يهمها هو حفظ تراث نجم كبير بحجم أحمد زكي، ولا يهدف الأمر لأي ربح مادي من وراء تلك المقتنيات".

مقتنيات أحمد زكي

وكانت وزارة الثقافة المصرية أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، احتفاظها بجزء من مقتنيات أحمد زكي، تسلمته في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعد وفاة نجله الفنان هيثم أحمد زكي في 2019.

يذكر أن الفنان المصري القدير كان توفي في 27 مارس (آذار) عام 2005، عن عمر يناهز 58 عاماً، بعد معاناته من سرطان الرئة، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وشيعت جنازته من أحد المساجد الكبرى بمنطقة المهندسين بالجيزة، ودفن بمقبرته بالقاهرة.