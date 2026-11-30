خبرني - بدأ تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة إرسال الرسائل في توقيتات محددة مسبقاً، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، في خطوة طال انتظارها من مستخدمي التطبيق.

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يجري طرح الميزة تدريجياً على مستوى العالم لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".



كيف تعمل الميزة الجديدة؟

وبمجرد إتاحة الخاصية، سيكون بإمكان المستخدم كتابة الرسالة كالمعتاد، ثم الضغط مطولاً على زر الإرسال، لتظهر أمامه خيارات تحديد موعد إرسالها إلى المتلقي.

ويمكن للمستخدم جدولة الرسالة لإرسالها بعد 10 دقائق على الأقل من كتابتها، كما سيكون بإمكانه الاطلاع على الرسائل المجدولة التي لم تُرسل بعد، وحذفها عند الحاجة.

لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كان التطبيق سيتيح تعديل محتوى الرسائل المجدولة دون الحاجة إلى حذفها وإعادة جدولتها.

ومن أبرز مزايا الخاصية الجديدة أن الرسائل ستُرسل تلقائياً في الموعد المحدد، حتى إذا كان هاتف المستخدم مغلقاً أو خارج نطاق تغطية شبكة الاتصالات.

ولا تقتصر الميزة على الرسائل النصية، إذ تدعم أيضاً جدولة إرسال الصور ومقاطع الفيديو.

استخدامات يومية ومهنية

وتفتح الخاصية الجديدة الباب أمام العديد من الاستخدامات اليومية، بدءاً من إرسال التهاني بأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة في مواعيدها، وصولاً إلى التواصل مع الأصدقاء والأقارب الذين يعيشون في مناطق زمنية مختلفة، دون الحاجة إلى انتظار التوقيت المناسب لإرسال الرسالة.

كما يمكن أن تساعد الميزة أصحاب الشركات والأعمال على تنظيم التواصل مع العملاء، وجدولة إرسال التحديثات والإشعارات في أوقات محددة مسبقاً.

وقد يستفيد منها أيضاً الأشخاص الذين يعتمدون على "واتساب" في إدارة أعمالهم والتنسيق مع فرق العمل، إذ يمكنهم إعداد الرسائل مسبقاً وضمان وصولها في التوقيت المطلوب.

ورغم أهمية هذه الخطوة، فإن جدولة الرسائل ليست جديدة على تطبيقات المراسلة الفورية، إذ توفر تطبيقات منافسة، مثل "تيليغرام" و"سيغنال"، هذه الخاصية منذ فترة.

ويعني ذلك أن "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا بلاتفورمز"، تأخر نسبياً في تقديم هذه الميزة، التي تمنح المستخدمين مزيداً من المرونة والتحكم في توقيت تواصلهم مع الآخرين.