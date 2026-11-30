خبرني - سجل إزيكيل فرنانديز هدفا في الدقيقة 80 ليقود باير ليفركوزن للفوز 2-1 على مضيفه بروسيا دورتموند الذي تكبد الخسارة الأولى في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.

وأتيحت لدورتموند فرصة الابتعاد في الصدارة بفارق أربع نقاط، لكنه فشل في استغلالها بعد أن منحه فيليكس نميشا تقدما مبكرا، لتفصل نقطتان فقط الآن بين المتصدر وليفركوزن صاحب المركز الخامس في ظل صراع محتدم على اللقب.

وكان دورتموند، الذي يسعى لإحراز لقبه الأول في الدوري الألماني منذ تتويجه في موسم 2011-2012 تحت قيادة يورجن كلوب، قد تلقى دفعة معنوية بتعادل بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني سلبيا مع هامبورج أمس السبت.

لكن ليفركوزن استحق الفوز وصنع الفرص الأخطر بعدما افتتح نميشا التسجيل لدورتموند في الدوري الألماني للمباراة الثالثة على التوالي.

وأحرز باتريك شيك هدفه المئة في الدوري الألماني بضربة رأس ليدرك التعادل قبل أكثر من 20 دقيقة بقليل على النهاية، وحسم فرنانديز الفوز في الدقائق الأخيرة بضربة رأس أخرى عند القائم البعيد.

وأهدر فرايبورج صاحب المركز الثالث فرصة اعتلاء الصدارة بعدما استقبل هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليخرج متعادلا 2-2 على ملعبه أمام رازن بال شبورت لايبزيج صاحب المركز الرابع.

واستغل إيجور ماتانوفيتش خطأ من مارتن فانديفوردت حارس لايبزيج ليضع فرايبورج في المقدمة في الدقيقة 11، قبل أن ينفذ ماكسيميليان إيجشتين ركلة جزاء بنجاح احتسبت بداعي وجود لمسة يد.

وقلص كريستوفر نكونكو الفارق من ركلة جزاء مسجلا الهدف رقم 33 للايبزيج، صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة هذا الموسم، قبل أن ينهي كريستوف باومجارتنر سلسلة انتصارات فرايبورج التي امتدت لست مباريات في كافة المسابقات بتسديدة مباشرة من مسافة 14 ياردة في الوقت بدل الضائع.

واكتسح أوجسبورج مضيفه هوفنهايم 4-صفر في المباراة الأخرى التي أقيمت اليوم ، بعدما تلقى لاعب أصحاب الأرض ماتس روتس بطاقة حمراء لحرمانه المنافس من فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 20.