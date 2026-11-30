خبرني - قد يكون الكلام "الكلمة الأخيرة" في الكشف عن الخرف. فالتغيّرات في طريقة حديثنا من أولى العلامات التي يمكن رصدها للتدهور المعرفي، ولا يقتصر الأمر على نسيان الكلمات.

وقد تنذر جوانب أخرى دقيقة في الكلام بالخرف قبل سنوات من ظهور بقية الأعراض، وربما قبل عقود من التشخيص. ويحاول علماء الأعصاب اليوم التمييز بين السمات الكلامية التي تعكس الشيخوخة الطبيعية وتلك التي قد تنذر بما هو أخطر، بحسب تقرير نشره موقع "Science Alert".



المفردات في صدارة المؤشرات

تشير أبحاث حديثة إلى أن سمة واحدة تبرز بوجه خاص، وهي المفردات. فمن الطبيعي مع التقدم في العمر أن تزداد لحظات "الكلمة على طرف اللسان" التي يصعب فيها استحضار كلمة ما. لكن نسيان كلمة بين الحين والآخر لا يعني أنك محكوم عليك بالإصابة بالخرف.

ويوضح مدير مركز علم الأعصاب المعرفي في الأرجنتين، أدولفو غارسيا، في مقال حديث لدار "سبرينغر نيتشر"، أن تنوّع مفردات الشخص ودقّتها قد يكونان أهم. ففي الاختبارات التي تتطلب تسمية الأشياء أو توليد الكلمات، يرتكب المصابون بألزهايمر أخطاء دلالية أكثر، وينتجون كلمات أقل إجمالاً، ويعتمدون أكثر على مصطلحات عامة شائعة.

ويكتب غارسيا: "تطول وتكثر وقفات البحث عن الكلمة، وتصبح القصص أقل ثراءً بالمعلومات وأقل تماسكاً، وأكثر اعتماداً على العبارات الجاهزة. وحتى حين تبقى القواعد النحوية سليمة، يبدأ المعنى بالتفكك".

ويضيف أن كثيراً من العناصر تبقى سليمة نسبياً في المراحل الخفيفة، كالنطق وعلم الأصوات الأساسي ومعظم القواعد النحوية الجوهرية، لذلك قد يبدو المرضى طلقاء في الظاهر بينما يتدهور نظامهم الدلالي الكامن.

دراسة تحلل الكلام آلياً

تدعم هذه الصورة العامة دراسة حديثة استخدمت التحليل الآلي للكلام لتقييم الحالة المعرفية لأكثر من ألف بالغ مسنّ. ووجد الباحثون أن عدة سمات في الكلام العفوي تحمل معلومات مهمة عن الأداء المعرفي، منها سرعة الكلام ومدة الوقفات وتنوّع الكلمات المنطوقة وتكرار الأسماء.

لكن بين كل هذه السمات، كانت دقّة المفردات وتنوّعها الأوثق ارتباطاً بالوظيفة المعرفية. وقال مؤلفو الدراسة إن هذه النتيجة لافتة لأن الكلام العفوي، بخلاف المهام المعرفية الرسمية، يفرض عبئاً معرفياً منخفضاً نسبياً ويكون عادة بلا جهد في السياقات اليومية. وأضافوا أن استمرار رصد الفروق المعرفية رغم ذلك يشير إلى صلة قوية بين اللغة والقدرة المعرفية الكامنة.

وفي اختبارات إضافية، استخدم الباحثون خوارزميات لتحليل كلام مزيج من أصحّاء ومصابين بألزهايمر، وتوقعوا درجات معرفية أدنى للمرضى استناداً إلى كلامهم العفوي وحده.

من الكلام إلى أداة فحص سريري

يبدي غارسيا تفاؤلاً بإمكان أن يصبح الكلام أداة فحص سريري لصحة الدماغ، بعد مزيد من الأبحاث. وهو شريك مؤسس ورئيس علمي لتطبيق "TELL" للتقييم العصبي المعرفي عبر الكلام.

ويرى أن الخبراء يعتمدون على بطاريات معرفية طويلة وفحوص دماغية مكلفة ومؤشرات سوائل حيوية تدخلية، بينما توجد عدسة أخرى أبسط لمراقبة الدماغ المتقدم في العمر، نستخدمها طوال اليوم دون تفكير: طريقة كلامنا.

وفي عام 2024، درّب باحثون نموذجاً لغوياً على تحليل تسجيلات الكلام للتنبؤ بمن سيصاب بألزهايمر خلال ست سنوات من بين المصابين بضعف إدراكي خفيف، وبلغت دقته نحو 80%.

ولا يزال تفسير كل سمات الكلام غير مكتمل، كما لا يُعرف ما إذا كانت النتائج الأخيرة تنطبق على عموم السكان، لكن خبراء مثل غارسيا يستمدون التشجيع من الأدلة الناشئة.

ليس كل الباحثين يرون النمط نفسه

لا يجد جميع الباحثين الأنماط نفسها. فقد وجدت دراسة عام 2024، مثلاً، أن طريقة استجابتنا أثناء الاختبارات المعرفية قد تكون أهم مما نقوله مع التقدم في العمر، وأن وتيرة الكلام اليومي بدت مؤشراً أفضل على التدهور المعرفي من صعوبة إيجاد الكلمة.

وقال عالم الأعصاب المعرفي، جيد ملتزر، عند نشر البحث إن النتائج تشير إلى أن تغيّرات سرعة الحديث العامة قد تعكس تغيّرات في الدماغ، وإن ذلك يعني ضرورة اختبار سرعة الكلام ضمن التقييمات المعرفية المعيارية لمساعدة الأطباء على اكتشاف التدهور أسرع ومساعدة كبار السن على دعم صحة أدمغتهم.

أما في الكلام العفوي، فقد لا تكون السرعة بالأهمية نفسها. ففي دراسة 2026، كان معدل الكلام واستخدام الوقفات مفيدين في الدلالة على الوظيفة المعرفية، وكذلك جودة الكلمات المنتَجة.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن خصائص الكلام استطاعت تفسير درجات المجالين المعرفيين للغة والوظائف التنفيذية بدرجة كبيرة، لكنها كانت أقل قدرة على التنبؤ بالسرعة والذاكرة. وأشاروا إلى أن اللغة قد تكون مؤشراً رقمياً حيوياً للإدراك يتسم بالكفاءة والمتانة وانخفاض التكلفة وعدم التدخل، مع تطبيقات في المراقبة المعرفية وكشف الضعف الإدراكي واستقطاب المشاركين في التجارب السريرية.

صلة الكلام بعلامات ألزهايمر في الدماغ

ثمة صلات بين الكلام وبعض السمات المميزة لمرض ألزهايمر في الدماغ، كلويحات الأميلويد وتشابكات "تاو". فقد وجدت بعض الدراسات أن المرضى الذين تظهر لديهم علامات أكثر على لويحات الأميلويد في الدماغ أرجح بمقدار 1.2 مرة لظهور مشكلات متعلقة بالكلام.

وفي عام 2024، قادت جامعة ستانفورد دراسة وجدت أن الوقفات الأطول والكلام الأبطأ ارتبطا بمستويات أعلى من بروتينات "تاو" المتشابكة.

تحديات كثيرة في الأفق

لا يزال أمام أدوات تحليل الكلام الكثير قبل أن تصبح قادرة على التنبؤ بمن هم الأكثر عرضة للتدهور المعرفي، لكن غارسيا يظل متفائلاً.

ويرى أنه إذا استطاع تسجيل صوتي قصير على الهاتف الذكي أن يعين الطبيب، في المستقبل القريب، على أن يقول للمريض "هذه شيخوخة طبيعية" أو "لنُجرِ مزيداً من الفحوص"، فسيكون قد منح المريض أثمن ما يحتاجه في مواجهة ألزهايمر: الوقت، ووضوح الصورة، وقدراً أقل من الخوف حين تعجز الكلمة المناسبة عن المجيء.