خبرني - شهدت كواليس تصوير مسلسل "عشماوي"، بطولة الفنان المصري محمد رمضان، في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، موقفاً غير متوقع، بعدما دخلت إحدى المعجبات في نوبة بكاء فور رؤية صاحب "نمبر وان".

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو نشره رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وهي متأثرة بشدة ولا تستطيع السيطرة على دموعها، ما دفعه إلى الاقتراب منها واحتضانها ومحاولة تهدئتها أمام الحاضرين، وسط تجمع عدد من المواطنين حول موقع التصوير لالتقاط الصور معه.











فيما بدت الفنانة إسعاد يونس، المشاركة في العمل والتي كانت تقف إلى جوار محمد رمضان، مندهشة من شدة تأثر الفتاة بلقائه، إذ ظهرت على ملامحها علامات الصدمة، وفقاً لما ذكره متابعون.

أكثر من 5 ملايين مشاهدة في 24 ساعة

هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، فيما حصد الفيديو أكثر من 5 ملايين مشاهدة في 24 ساعة، و3 آلاف تعليق، وحوالي 10 آلاف مشاركة.

يأتي ذلك، فيما يواصل محمد رمضان تصوير مسلسل "عشماوي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، بعد غيابه عن المنافسة الدرامية الرمضانية لمدة 3 مواسم، منذ تقديمه مسلسل "جعفر العمدة" عام 2023.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "خليفة"، التي يجسدها محمد رمضان، وهو أب لثلاث بنات، يعمل منفذاً لأحكام الإعدام بمصلحة السجون، قبل أن يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الأزمات والصراعات العائلية، بعدما يُتهم أحد أفراد أسرته في قضية شائكة، لتتصاعد الأحداث في إطار درامي شعبي.



كما يشارك في بطولة العمل باسم سمرة، وإسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وسيرين عبدالنور، وسارة التونسي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم المخرج محمد سامي.

والمسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، ويتكون من 30 حلقة.