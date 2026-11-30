خبرني - أعلنت خلية الإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الأحد، ضبط سيارة محملة بالوقود وصواريخ قاذفات في قضاء الطوز.

وأوضحت الخلية في بيان، أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط سيارة من نوع "برادو" محملة بكميات من وقود البنزين وصواريخ قاذفات، بعد مطاردتها في قضاء الطوز، إثر اختراق السائق سيطرة "سرحة" وعدم امتثاله لأوامر التوقف، قبل أن يكرر الفعل ذاته عند سيطرة "كفري"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".



كما أضافت أن مفارز القوات الأمنية باشرت فوراً بملاحقة السيارة، ما أجبر سائقها على تركها والفرار إلى جهة مجهولة. فيما عُثر بداخلها على شحنة من وقود البنزين، فضلاً عن صواريخ قاذفات.

كذلك بينت أن القوات الأمنية شرعت بالبحث عن السائق، بينما تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة.

رصد تجاوز على أحد الأنابيب النفطية في كركوك

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، رصد تجاوز على أحد الأنابيب النفطية في كركوك.

إذ قالت الوكالة في بيان إنه "بإشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وفي إطار الجهود الاستخبارية المتواصلة لحماية الثروة النفطية ومنع التجاوزات عليها، تمكنت مفارز الوكالة ممثلة باستخبارات شرطة الطاقة، من رصد تجاوز على أحد الأنابيب النفطية في محافظة كركوك".

كما أضافت أنه "بعد استكمال التحري والتدقيق والكشف الميداني، جرى التنسيق مع الجهات المعنية في شركة نفط الشمال، حيث أجرى فريق مختص كشفاً ميدانياً على موقع الأنبوب، وتبين وجود مؤشرات واضحة على تجاوز تمثل بوجود أدوات مخصصة لفتح الصمام، فضلاً عن أعمال حفر وردم ترابي في محيطه".



كذلك أردفت أنه تم تسليم الصمام والموقع أصولياً بموجب محضر رسمي إلى الجهات المختصة، لغرض استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وختمت الوكالة مؤكدة استمرار جهودها الاستخبارية والاستباقية لحماية الممتلكات العامة والثروة النفطية، والتصدي لمحاولات التجاوز والعبث بالبنى التحتية الاقتصادية للبلاد.

تأتي تلك التطورات مع دخول خطة الحكومة العراقية لمعالجة تهريب النفط وبسط سلطة الدولة على المنافذ الحدودية حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، إثر قرار رئيس الوزراء علي الزيدي ضبط عمليات التهريب في منطقة جرف الصخر بداية، ثم في إقليم كردستان العراق.