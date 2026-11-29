خبرني - أعلن مانشستر سيتي، يوم الأحد، عزمه مخاطبة هيئة الحكام المحترفين في إنجلترا، لطلب تفسير عدد من القرارات التحكيمية خلال مباراته أمام أرسنال، التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع جدلاً تحكيمياً بعدما اصطدمت ضربة رأس من يوسكو غفارديول، كانت في طريقها إلى المرمى، بيد فيكتور يوكريس، لاعب أرسنال البديل، وسط صراع على الكرة أمام المرمى، وراجع حكم الفيديو المساعد الواقعة، لكنه خلص إلى أن ذراع اللاعب كانت في وضع طبيعي، ليُستأنف اللعب دون احتساب ركلة جزاء.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء عدد من القرارات التي اتخذها الحكام خلال مباراة اليوم أمام أرسنال.

وأضاف: سيوجه النادي خطاباً رسمياً إلى هيئة الحكام المحترفين، يوم الاثنين، لطلب تفسير كامل للقرارات الرئيسية في المباراة، بما يشمل آلية اتخاذ القرارات داخل الملعب وتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد.

واختتم النادي بيانه قائلاً: نتوقع الحصول على رد مفصل، وسنواصل تمثيل مصالح النادي ولاعبينا وجماهيرنا والدفاع عنها.

وأرفق مانشستر سيتي بيانه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بصورة توثق واقعة اصطدام الكرة بيد يوكريس، التي لم يحتسب الحكم على إثرها ركلة جزاء.